افزایش قیمت نان در کرمان/ نرخ رسمی نان در کرمان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه سه روز قبل خبرگزاری مهر در کرمان از افزایش غیر قانونی نرخ نان خبر داد و پیش بینی کرد به زودی قیمت قوت لایموت در کرمان افزایش خواهد یافت، شورای تنظیم بازار نرخ قانونی نان در در استان کرمان اعلام کرد.

در حالی مردم کرمان با افزایش نرخ نان در پهناورترین استان کشور مواجه هستند که متاسفانه کیفیت نان در این استان همچنان پائین است و وعده ها برای افزایش کیفیت نان افزایش نیافته و بخش قابل توجهی از نان خریداری شده به دلیل کیفیت پائین دور ریخته می شود.

با این وجود بر اساس اعلام رسمی نرخ نان در کرمان افزایش یافت و به شرح زیر اعلام شد.

نان سنگک با وزن چانه 520 گرم با قیمت هر قرص 500 تومان، نان تافتون دوار با وزن چانه 460 گرم با قیمت 325 تومان و تافتون سنتی با وزن چانه 385 گرم به قیمت هر قرص 325 تومان عرضه خواهد شد.

همچنین قیمت هر قرص نان با حرارت غیر مستقیم با وزن چانه 530 گرم را 400 تومان، نان بربری با وزن چانه 470 گرم، 400 تومان و لواش با وزن چانه 125 گرم به قیمت 100 تومان است.

