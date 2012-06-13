وزارت خارجه به مراجع بین المللی شکایت کند/ انتقاد از عربستان

حسین شیخ الاسلام، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی تأکید کرد: این اقدام عربستان سعودی یکی از کارهای خلاف قوانین بین المللی و کمیسیون ژنو است .

وی با اشاره به اعدام 10 نفر از اتباع ایرانی از 18 نفر دستگیر شده ، اظهار داشت: تا جایی که اطلاع دارم ، نماینده های ایران در هیچ یک از دادگاه های این افراد حضور نداشته اند و این اقدام کاملا غیر قانونی است.

شیخ الاسلام به گفتگوی صالحی با وزیر امور خارجه عربستان اشاره کرد و گفت: وزیر خارجه عربستان سعودی به صالحی قول داد که جلوی این کار را خواهد گرفت و وزیر امور خارجه کشورمان نیز این امر را رسانه ای کرد .

وی خاطرنشان کرد: این اقدام عربستان با هیچ یک از موازین بین المللی و دیپلماتیک هماهنگی ندارد. ما ممکن با عربستان در مورد موضوع بحرین و یا سایر مسائل مربوط به منطقه اختلاف داشته باشیم اما هیچ از این اختلافات نمی تواند دلیلی برای انجام این کار باشد.

شیخ الاسلام با اشاره به نظام شاهنشاهی حاکم بر عربستان سعودی اظهار داشت: برای این اقدام غیر قانونی و غیر اخلاقی عربستان هیچ توجیه دیگری به جز نظام منحط شاهنشاهی حاکم و اینکه مسئولان نظام بر اساس لیاقت انتخاب نمی شوند وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ما حتی به درستی در جریان جرمی که این افراد مرتکب شده اند، قرار نگرفتیم، تصریح کرد: ابتدایی ترین اقدام در این مورد می توانست دسترسی کنسولی باشد که حتی این حق نیز برای اتباع ایرانی به رسمیت شناخته نشد.

شیخ الاسلام با اشاره به احضار کاردار سفارت عربستان در ایران از سوی وزارت امور خارجه و اعلام اعتراض شدید ایران، تأکید کرد: این اولین اقدامی است که باید از سوی وزارت امور خارجه صورت گیرد .

وی با بیان اینکه نمی توان دراین موارد مقابله به مثل انجام داد چراکه حقوق همه افراد درگیر است، اظهار داشت: وزارت امور خارجه باید به مراجع بین المللی و حقوق بشری شکایت کند.