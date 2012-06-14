به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رضایی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری، اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 31 هزار و 790 قطعه مرغ زنده به کشور افغانستان صادر شده است.

وی اضافه کرد: ارزش ریالی این تعداد مرغ زنده 79 هزار و 475 دلار بوده است.

رضایی با اشاره به اینکه همچنین دو هزار و 770 کیلوگرم مرغ منجمددر این مدت به افغانستان صادر شده است، عنوان کرد: این تعداد به ارزش چهار هزار و 155 دلار بوده است.

وی با اشاره به صادرات 64 هزار و 500 قطعه جوجه یک روزه به کشور افغانستان در سال جاری، عنوان کرد: از ابتدای امسال سه میلیون و 132 هزار و 954 قطعه جوجه ریزی در مرغداری استان انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاربه فعالیت 701 واحد مرغداری در سطح استان، اظهارداشت: در سال گذشته 22 میلیون و 167 هزار و 834 جوجه در این تعداد مرغداری تولید شده است.

رضایی همچنین از صادرات 60 هزار کیلوگرم خوراک طیور از خراسان جنوبی به کشور تاجیکستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

وی همچنین به فعالیت 9 کشتارگاه در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر دو کشتارگاه استان به پیش سرد مجهز شده است.

رضایی از کشتار چهار هزار و 592 راس دام سبک در سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد کشتار انجام شده بالغ بر 55 تن گوشت در استان تولید شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت یک هزار و 85 راس دام سنگین نیز کشتار شده است، افزود: از تعداد کشتار 162 تن گوشت تولید شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی در پایان از اعطای 30 میلیون وام کم بهره به افرادی که در این بخش وارد شوند، خبر داد و گفت: افزایش سطح پوشش ایمنی در دام و طیور و نظارت بیشتر در کشتارگاه ها از مهمترین برنامه های امسال این مجموعه خواهد بود.