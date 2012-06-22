علی طاهری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت نصب پایه های سکوی میدان نفتی فروزان در خلیج فارس، با بیان اینکه وزن سازه های طرح توسعه این میدان مشترک نفتی حدود چهارهزار تن براورد می شود، گفت: با انجام عملیات به آب اندازی یکی از بزرگترین جکت‌های نفتی منطقه از روی شناور حامل به درون دریا، عملیات اصلی نصب جکت این میدان مشترک آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با اعلام اینکه جکت 6 پایه طرح توسعه میدان نفتی فروزان صبح روز 29 خرداد ماه از روی لانچ بارج ابوذر 110 به درون آبهای خلیج فارس رانده شده است، تصریح کرد: در حال حاضر عملیات عمودسازی این سازه سنگین انجام شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه عملیات نصب این سازه سنگین 6 پایه با تکمیل عملیات شمع کوبی تا 10 روز آینده در آبهای خلیج فارس به پایان خواهد رسید، اظهار داشت: این جکت به نظر بسیاری از صاحب نظران عرصه فراساحل کشور جزو سنگین ترین سازه‌های میادین نفت و گاز منطقه خلیج فارسبه شمار می آید.

وی با بیان اینکه وزن این سازه دریایی بالغ بر 2400 تن و با احتساب شمع ها بالغ بر 4000 تن است، بیان کرد: با نصب جکت، توسعه این میدان مشترک که ایران در برداشت از ذخایر آن با عربستان مشترک است، وارد فاز جدی تری خواهد شد.

طاهری همچنین از تکمیل طرح توسعه میدان مشترک فروزان در بخش فراساحلی حداکثر تا 24 ماه آینده خبر داد و افزود: تاکنون 102 کیلومتر عملیات لوله گذاری دریایی این میدان مشترک نفتی در خلیج فارس هم تکمیل شده است.

به گزارش مهر، با تکمیل عملیات نصب سکوهای جدید این میدان و بهره‌برداری از آنها، 60 هزار بشکه به تولید روزانه میدان فروزان افزوده می‌شود و در مجموع تولید نفت در آن به 100 هزار بشکه در روز می رسد درحالی که تولید گاز از این میدان نیز روزانه 258 میلیون فوت مکعب است.

میدان نفتی فروزان که در 100 کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک واقع شده، در سال 1345 با ذخیره نفت درجا دو میلیارد و 309 میلیون بشکه کشف شده است. این میدان با میدان مرجان عربستان مشترک است.

طرح توسعه این میدان شامل دو مرحله می شود؛ مرحله نخست مربوط به ساخت جکت، احداث خطوط درون میدانی است و ساخت تاپ ساید و عرشه های اصلی میدان نیز در مرحله دوم انجام می شود.