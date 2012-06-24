به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل دامپزشکی استان قم در راستای پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام طرح مبارزه با انگ لهای خارجی دام را به مورد اجرا گذاشت.



دراین طرح که به صورت رایگان در دامداری های کوچک و روستایی و با استفاده از توان بخش خصوصی به مرحله اجرا درآمد 9 هزار و 700 لیتر سم مصرف شد که از این مقدار 2 میلیون و 462هزار مترمربع جایگاه دام و 45 هزار و 900 راس دام سم پاشی شدند.



هزینه طرح مذکور از محل اعتبارات اداره کل دامپزشکی استان پرداخت شده است.

تحویل 2 قطعه سارگپه پا بلند به حفاظت محیط زیست



یک شهروند قمی دوستدار طبیعت 2 قطعه سارگپه پا بلند که در یکی از مبادی ورودی شهر در حال مرگ بودند را پس از نجات از مرگ و نگهداری چند روزه به حفاظت محیط زیست قم تحویل داد.



کارشناسان بخش طبیعی این اداره کل پس بررسی وضعیت جسمانی این 2 پرنده شکاری و حصول اطمینان از سلامتی آنها، این 2 پرنده زیبای شکاری را برای رها سازی به منطقه حفاظت شده پلنگ دره منتقل کردند، سارگپه پا بلند از راسته شاهین سانان است.



رقابت هزار و 400 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت



مسئول برگزاری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی قم، با بیان اینکه این آزمون به مدت 2 روز و در چهار نوبت صبح و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه یکم و دوم تیرماه در مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد افزود: در این آزمون هزار و 400 داوطلب در حوزه امتحانی قم و 55 رشته با یکدیگر رقابت می کنند.



مرتضی حیدری زمان اعلام نتایج نهایی این آزمون را در شهریورماه و از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانست و گفت: در آزمون امسال داوطلبان قبل از شرکت در آزمون محل تحصیل خود را انتخاب کرده اند.



کتابخانه عمومی امام حسین(ع) در روستای طایقان احداث می شود



مدیرکتابخانه عمومی امام حسین(ع) طایقان گفت: اعضای کتابخانه عمومی امام حسین(ع) روستای طایقان به زودی با افتتاح کتابخانه و انتقال منابع و تجهیزات، صاحب ساختمان جدید می شوند.



حجت الاسلام موسوی ادامه داد: این کتابخانه در مساحت 275 مترمربع دارای 2 سالن ویژه خواهران و برادران و مخزن کتاب است.



وی افزود: ساخت این کتابخانه از سوی موسسه نصر با مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم انجام می شود که تا به حال 75 درصد رشد فیزیکی داشته و پیش بینی می شود در مردادماه افتتاح شود.



مدیرکتابخانه عمومی امام حسین(ع) اظهار داشت: این کتابخانه در حال حاضر، تعداد سه هزار و 885 نسخه کتاب دارد که پس از اتمام ساختمان جدید کلیه منابع و تجهیزات به مخزن جدید انتقال پیدا می کند.



وی افزود: کتابخانه امام حسین(ع) هم اکنون، 405 نفر عضو فعال دارد که در سال گذشته توسط آنها هفت هزار و 810 نسخه کتاب به امانت رفت.