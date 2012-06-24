یادمان 18 کنگره «میلاد آفتاب» برگزار شد

اصغر حاج حیدری (متخلص به خواسته) دبیر کنگره میلاد آفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یادمان 18 کنگره قبلی در سالروز آن خبر داد و گفت: این کنگره بنا به دلایلی سه سال برگزار نشد و امسال هم هیئت مدیره صلاح به برپایی آن ندید و با این حال ما از اعضای محترم هیئت مدیره خواستیم تا آن را نه به عنوان دوره نوزدهم بلکه به عنوان یادمان 18 کنگره قبلی برگزار کنیم.

وی افزود: بر این اساس کنگره شعر میلاد آفتاب امسال با عنوان «شبی با آفتاب؛ یادمان 18 کنگره شعر میلاد آفتاب» برگزار شد.

به گفته دبیر کنگره شعر میلاد آفتاب این مراسم با حضور 500 نفر از اقشار مختلف مردم از شهرهای مختلف کشور به ویژه اصفهان، نجف آباد و شاهین شهر و طی دو شب جمعه و شنبه و به مناسبت میلاد امام حسین (ع) و ابوالفضل العباس (ع) در خمینی شهر برگزار شد.

حاج حیدری اضافه کرد: در این آئین‌ها شاعرانی مانند محمدعلی بهمنی (بندرعباس)، سعید نوری (تهران)، اسماعیل امینی (تهران)، بیژن ارژن (کرمانشاه)، حامد عسکری (بم)، علیمرادی (جیرفت)، ابوالفضل صمدی (استان مرکزی) و محمدحسین ملکیان، عباس کیقبادی و سعید بیایانکی (هر سه از اصفهان) به شعرخوانی در وصف ائمه اطهار (س) پرداختند.

برگزاری نشست‌هایی ادبی در حمایت از بیماران خاص، برپایی نمایشگاه کتاب و تجلیل از هنرمندان و رتبه‌های ممتاز کنکور و ورزشکاران خمینی شهر که در سطح کشور افتخار آفریده‌اند، از برنامه‌های جنبی هر سال این کنگره بوده که به گفته دبیر آن، امسال بنا به دلایلی به اجرا درنیامده‌اند.