دونده کرمانی رکورد ایران را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، مربی تیم دو و میدانی باشگاه مس کرمان گفت: محمد حسین ابارقی دونده کرمانی تیم مس کرمان، در رقابت های لیگ برتر دو و میدانی ایران، رکورد کشور را در ماده 200 متر شکست و 12 صدم ثانیه زودتر به خط پایان رسید.

محسن اکبر پور تصریح کرد: رکورد قبلی در این ماده نیز متعلق به همین ورزشکار بود که در روزهای اول و دوم تیرماه جاری در این رقابت ها به میزبانی تهران، رکورد خود را در 21 ثانیه و 59 ثانیه به ثبت رساند.

اکبر پور اظهار داشت: دوندگان شرکت کننده در رقابت های لیگ برتر از سراسر کشور و با آمادگی جسمی لازم و خوب بودند که خوشبختانه دونده کرمانی با تلاش بیشتر توانست عنوان نخست را به دست آورد.

وی ادامه داد: ابارقی، با کسب این موفقیت در رقابت های لیگ برتر دو و میدانی، سهمیه شرکت در رقابت های جهانی بارسلونا اسپانیا را که 19 تیرماه جاری برگزار می شود، کسب کرد.

وی اظهار داشت: این دونده در هفته گذشته نیز در رقابت های جوانان آسیا در ماده 200 متر رتبه پنجم را کسب کرد و در ماده چهار در 100 متر امدادی نیز توانست رکورد ملی ایران را بشکند.

کسب مقام اول مسابقات بین الملی آلمان توسط دونده معلول کرمانی

پیمان نصیری در همین رابطه گفت: در فینال این رقابت ها 20 دونده در ماده هزار و 500 متر شرکت داشتند که خوشبختانه در رقابت با آنها موفق به کسب مدال طلا شدم.

دونده معلول کرمانی، با بیان اینکه این رقابت ها در دو مرحله برگزار شد، گفت: حریفان اصلی من از دو کشور استرالیا و لهستان در این رقابت ها شرکت نکرده بودند.

نصیری تصریح کرد: از آنجایی که این رقابت ها پیش از مسابقات پارا المپیک لندن برگزار شد، از اهمیت ویژه ای برای ورزشکاران برای سنجیدن میزان آمادگی خود برخوردار است.

وی ادامه داد: به طور قطع به کسب مدال طلای رقابت های پاراالمپیک لندن می اندیشم و امیدوارم بتوانم برای مردم کرمان و کشورم افتخار کسب کنم.

پیمان نصیری، سهمیه حضور در رقابت های پارا المپیک را نیز پیش از این کسب کرده بود.

این دونده کرمانی تا کنون به جز مدال های کشوری و ملی که به دست آورده، 18 مدال طلای جهانی کسب کرده است.

آموزش 21 رشته در مدرسه ورزشی بشری

رئیس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان کرمان گفت: مدرسه ورزشی بشری راه اندازی شده که در تابستان امسال 21 رشته ورزشی را به علاقمندان آموزش می دهد.

منصور دامغانی ادامه داد: ثبت نام برای شرکت در این کلاس ها از اول خرداد ماه جاری تا پایان آن ادامه دارد و کلاس های آموزشی از اول تیرماه در مجموعه ورزشی بشری آغاز شده است.

وی گفت: این رشته ها شامل سپک تاکرا، فوتبال دستی، دارت، راگبی، سافت بال، بیسبال، تی بال، موی تای، فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، کاراته، تنیس خاکی، پینگ پنگ، شنا، شطرنج، اسکیت، بدمینتون، جودو و تیراندازی با کمان است.

دامغانی تصریح کرد: کلیه دختران و پسران بالای شش سال می توانند در این کلاس ها شرکت کنند و همچنین تخفیف ویژه برای فرزندان کارمندان دولت نیز اتخاذ خواهد شد.

وی گفت: دکتران ورزشی در این دوره ها حضور می یابند تا استعدادیابی نیز در این رشته ها انجام شود.