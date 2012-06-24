نیمی از زندانیان اصفهان زیر 32 سال سن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان امیری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: سازمان زندانها زیر مجموعه‌ای از دستگاه قوه قضائیه است که به کار مجرمان، اصلاح و تربیت رسیدگی می‌کند.

وی افزود: از هفته قوه قضائیه روزانه ۱۵ قاضی برای بازدید از زندان و نیز حضور چشمگیر قضات، بازپرسی‌ها و نشست‌هایی با مددجویان به منظور پاسخگویی به سوالات قضایی به زندان‌های استان مراجعه می‌کنند.

مدیرکل زندانهای استان اصفهان تصریح کرد: جشنواره فرهنگی، ورزشی، ملاقات ویژه خانواده‌ها از جمله مهمترین برنامه های اداره کل زندانها هستند.

وی با بیان اینکه چهاردرصد از جمعیت زندان‌های استان را زنان تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: تعداد زنان زندانی در استان اصفهان نسبت به سایر استانهای کشور کمتر است.

امیری اضافه کرد:97 درصد زندانیان بومی اصفهان، 53 درصد متأهل، 47 درصد مجرد هستند که نزدیک به 57 درصد کل آمار زندانیان را افراد زیر 32 سال تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه اعتیاد و موارد مخدر در ردیف ورودی قرار دارد، افزود: سرقت در درون مال غیر و اقدام علیه اطفال و اشخاص بیشترین جرایم مددجویان زندان‌های استان اصفهان و اقدام علیه اشخاص در مراتب بعدی قرار دارد.

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان با اشاره به محدودیت فضای استان اصفهان به وجود رفت و آمد زندانیان در زندان اصفهان اشاره کرد و افزود: شش هزار نفر در اردوگاه‌های زندان به سر می‌برند که مساحتی بالغ بر دو هزار و 700 متر از سوی رئیس قوه قضائیه تخصیص پیدا کرده است.

انتقال زندان مرکزی اصفهان تا سه سال آینده انجام می‌شود



وی ادامه داد: طرح انتقال زندان مرکزی به خارج حوزه شهری بودجه زیادی لازم دارد که با قرارگاه خاتم النبیاء قرارگاه قرار داد بسته شده است که تا سه سال آینده آماده می‌شود.

امیری در ادامه سرانه هر زندانی را که از سوی سازمان به مراکز استان‌ها اختصاص می‌یابد، افزود: سه هزار و ۳۰۰ تومان سرانه هر نفر زندانی است که البته این سرانه با توجه به قیمت‌های دو سال گذشته در نظر گرفته شده است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی استان اصفهان در ادامه به وضعیت احداث زندان جدید اصفهان اشاره کرد و افزود: قرار است ساختمان جدید زندان اصفهان در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار در اطراف اصفهان و با ظرفیت ۱۰ هزار نفر طی سه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی به وضعیت زندان کنونی اصفهان نیز اشاره کرد و افزود: هنوز وضعیت این زندان مشخص نشده ولی در اولویت اول به منظور تأمین بودجه این مکان را به فروش می‌رسانیم و در اولویت دوم این مکان ممکن است برای بازداشت موقت محکومان اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان همچنین در ادامه به وضعیت ملاقات‌های مددجویان اشاره کرد و افزود: در زندان اصفهان هر روز مختص یک بند است و بزرگ‌ترین مشکل مسئولان زندان مربوط به متقاضیان ملاقاتی در روزهای غیر از روزهای تعیین شده است.

نصب دستگاه (بادی اسکنر) کنترل بازرسی در زندان اصفهان



وی در ادامه به استفاده از دستگاه‌های پیشرفته برای بازرسی وسایل و همچنین خود ملاقات کنندگان مددجویان اشاره کرد و افزود: به همین منظور و برای سرعت بخشیدن به انجام ملاقات از امروز در زندان مرکزی اصفهان از دستگاه بادی اسکنر در زندان اصفهان استفاده می‌شود.

امیری همچنین به وضعیت زندانیان فراری از زندان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: تا کنون چهارنفر از این زندانیان دستگیر شده‌اند.

وی با بیان اینکه برای فرار از زندان مجازاتی در نظر گرفته نشده، اضافه کرد: یکی از زندانیان فراری نیز به علت تبرئه شدن آزاد شد و تنها یکی از متهمان فراری همچنان متواری است و به دام قانون گرفتار نشده است.

12 مرکز نگهداری مددجویان در سطح اصفهان وجود دارد



امیری در ادامه با بیان این که در حال حاضر ۱۲ مرکز نگهداری از مددجویان در سطح استان اصفهان فعالیت می‌کنند، گفت: طرح‌هایی برای رفع مشکلات نگهداری زندانیان در نظر گرفته است که در این زمینه می‌توان به احداث زندان کاشان و نجف‌آباد طی یک سال و نیم آینده اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین اردوگاه شش هزار نفری زندان اسد آباد نیز طی هفته آینده به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان در ادامه به کمک ۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی ستاد دیه به مددجویان استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته با این میزان کمک ستاد دیه ۹۰۹ نفر مددجو آزاد و به آغوش خانواده برگشتند.

وی با بیان این که از ۹۰۹ نفر مددجوی آزاد شده در استان اصفهان ۸۸۹ نفر مرد و ۲۰ نفر زن بودند، تصریح کرد: از این تعداد زندانی آزاد شده ۳۱۶ نفر محکوم پرداخت دیه کامل و ۵۹۳ نفر محکومین جرایم مالی بودند.

امیری در ادامه به فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در زندان‌های استان اصفهان اشاره کرد و افزود: تاکنون در زندان‌های استان بیش از سه هزار و ۷۶۰ نفر دوره‌های نهضت سواد آموزی مقدماتی و تکمیلی را گذرانده‌اند.

وی با بیان این که در حال حاضر ۹۷۶ نفر از مددجویان استان اصفهان آموزش‌های از راه دور دریافت می‌کنند، ادامه داد: همچنین ۲۷۰ نفر از مددجویان استان اصفهان از آموزش‌های عالی دانشگاه علمی و کاربردی استفاده می‌کنند.