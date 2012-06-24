انجام 20 مورد CPR موفق توسط اورژانس 115 اراک

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر قنبر فراهانی با بیان این مطلب افزود: CPR به معنای احیاء قلبی– ریوی و عبارت است از عملیات پزشکی– اوژانسی که برای افرادی که دچار ایست قلبی و بدنبال آن ایست تنفسی شده‌اند انجام می‌شود که شامل دو بخش ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی است.

وی افزود: هدف اصلی CPR رساندن اکسیژن به مغز، قلب و اندام حیاتی از طریق گردش خون است.

وی گفت: در 20 مأموریت موفق سال جاری، هنگام مراجعه اورژانس بر بالین بیمار مشاهده شده که بیمار کاملاً ایست قلبی و تنفسی داشته که با مهارت متخصصین و توانمندی نیروهای اعزامی، بیمار برگشت داده شده و به مراکز آموزشی درمانی تحویل شده است.

فراهانی ،تعداد کل مأموریت‌های اورژانس 115 اراک را در سه ماهه اول سال جاری چهار هزار و 552 مورد اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد 3 هزار و 386 مورد غیرتصادفی و یکهزار و 166 مورد تصادفی بوده است.

وی مأموریت‌های اورژانس 115 اراک را در سه ماهه اول سال جاری بصورتی تفکیکی اعلام کرد و افزود: از کل مأموریت‌های انجام شده 364 مورد سکته قلبی، 43 مورد سکته مغزی، 219 مورد تنفسی، 173 مورد سقوط، 13 مورد سوختگی، 18 مورد خودکشی، 239 مورد مسمومیت و یک مورد غرق‌شدگی بوده است.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان، بیشترین مأموریت اورژانس در سه ماهه اول سالجاری در استان مرکزی را با چهار هزار و 552 مورد در شهرستان اراک و کمترین مأموریت را با 151 مورد در شهرستان آشتیان اعلام کرد.

دکتر فراهانی، کل مأموریت‌های صورت گرفته توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی در سطح استان را هشت هزار و 452 مورد اعلام کرد که از این تعداد پنج هزار و 940 مورد غیرتصادفی و دو هزار و 512 مورد تصادفی بوده است.