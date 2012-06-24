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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

فراهانی اعلام کرد:

انجام 20 مورد CPR موفق توسط اورژانس 115 اراک

انجام 20 مورد CPR موفق توسط اورژانس 115 اراک

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان از انجام 20 مورد CPR موفق توسط متخصصین اورژانس 115 اراک در سه ماهه اول سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر قنبر فراهانی با بیان این مطلب افزود: CPR به معنای احیاء قلبی– ریوی و عبارت است از عملیات پزشکی– اوژانسی که برای افرادی که دچار ایست قلبی و بدنبال آن ایست تنفسی شده‌اند انجام می‌شود که شامل دو بخش ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی است.

وی  افزود: هدف اصلی CPR رساندن اکسیژن به مغز، قلب و اندام حیاتی  از طریق گردش خون است.

وی گفت: در 20 مأموریت موفق سال جاری، هنگام مراجعه اورژانس بر بالین بیمار مشاهده شده که بیمار کاملاً ایست قلبی و تنفسی داشته که با مهارت متخصصین و توانمندی نیروهای اعزامی، بیمار برگشت داده شده و به مراکز آموزشی درمانی تحویل شده است.
 
فراهانی ،تعداد کل مأموریت‌های اورژانس 115 اراک را در سه ماهه اول سال جاری چهار هزار و 552 مورد اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد 3 هزار و 386 مورد غیرتصادفی و یکهزار و 166 مورد تصادفی بوده است.
 
وی مأموریت‌های اورژانس 115 اراک را در سه ماهه اول سال جاری بصورتی تفکیکی اعلام کرد و افزود: از کل مأموریت‌های انجام شده 364 مورد سکته قلبی، 43 مورد سکته مغزی، 219 مورد تنفسی، 173 مورد سقوط، 13 مورد سوختگی، 18 مورد خودکشی، 239 مورد مسمومیت و یک مورد غرق‌شدگی بوده است.
 
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان، بیشترین مأموریت اورژانس در سه ماهه اول سالجاری در استان مرکزی را با چهار هزار و 552 مورد در شهرستان اراک و کمترین مأموریت را با 151 مورد در شهرستان آشتیان اعلام کرد.
 
 دکتر فراهانی، کل مأموریت‌های صورت گرفته توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی در سطح استان را هشت هزار و 452 مورد اعلام کرد که از این تعداد پنج هزار و 940 مورد غیرتصادفی و دو هزار و 512 مورد تصادفی بوده است.
کد مطلب 1634143

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