مرسی؛ زندانی اسلامگرایی که رئیس جمهور شد

در نخستین دقایق اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مصر رسانه های غربی به سرعت اقدام به انتشار این خبر و بررسی تحولات کنونی و آتی مصر پرداختند.

وال استریت:

مرسی اسلامگرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری مصر شد

به نوشته این روزنامه، مرسی نخستین رئیس جمهوری مصر در تاریخ و نخستین رئیس جمهوری اسلامگرا در جهان عرب است که با رای آزاد مردم انتخاب شد.

نیویورک تایمز:

مرسی برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر

دیگر روزنامه آمریکایی چنین نوشت: کمیته عالی انتخابات مصر "محمد مرسی" نامزد اخون المسلمین را برنده نخستین انتخابات آزاد ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد. این نخستین پیروزی نمادین اسلامگرایان در مصر و سلاح جدید آنان برای رویارویی با نظامیان است.

العالم:

رژیم صهیونیستی پیروزی مرسی را صفحه سیاهی در تاریخ مصر تلقی کرد شبکه تلویزیونی العالم نیز که از زمان برگزاری انتخابات مصر به طور مستقیم به پوشش اخبار آن و بویژه در دو روز گذشته به تجمع هواداران اخوان المسلمین در میدان التحریر قاهره پرداخته است، در خبری فوری از اظهار تاسف مقامات اسرائیلی از این پیروزی تاریخی خبر داد.

سی ان ان:

مرسی به عنوان رئیس جمهوری جدید مصر معرفی شد

این شبکه تلویزیونی آمریکایی در خبر خود آورده است: اعلام پیروزی "محمد مرسی" در روز یکشنبه با استقبال جمعیت گرد آمده در میدان التحریر قاهره مواجه شد. مرسی از گروه اخوان المسلمین توانست "احمد شفیق" آخرین نخست وزیر دوران "حسنی مبارک" را شکست دهد.

صدای آمریکا:

مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز شد

این رسانه آمریکایی نیز در همین رابطه می نویسد: نامزد اخوان المسلمین "محمد مرسی" به عنوان پیروز نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر معرفی شد. این در حالی بود که گروهی عظیم از هواداران وی در میدان التحریر تجمع کرده بودند. مرسی با این کار نخست وزیر دوران مبارک را مغلوب کرد.

رویترز:

مرسی اسلامگرا با 52 درصد انتخابات ریاست جمهوری مصر را برد

این خبرگزاری با اشاره به کسب 51.7 درصد آرا انتخابات ریاست جمهوری مصر توسط نامزد اخوان المسلمین، از شکست ژنرال پیشین "احمد شفیق" در رقابت با وی خبر داد.

رویترز (چند دقیقه بعد):

مرسی مصری از یک زندانی به رئیس جمهور بدل شد

این خبرگزاری در گزارشی که دقایقی پس از انتشار خبر پیروزی مرسی روی خط رفت به پیشینه مبارزاتی وی اشاره کرد و نوشت: این اسلامگرا یک سال و نیم پیش توسط "حسنی مبارک" زندانی شده بود توانست در مبارزه ای تاریخی نام خود را به عنوان رئیس جمهور بزرگترین ملت عرب به ثبت برساند.

بی بی سی:

مرسی اخوان المسلمین رئیس جمهوری مصر لقب گرفت

این شبکه انگلیسی در خبر خود آورده است: "محمد مرسی" اخوان المسلمین پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر معرفی شد. بنا بر اعلام کمیته عالی انتخابات وی 51.73 درصد آرا را کسب و "محمد شفیق" نخست وزیر پیشین را مغلوب کرد.

گاردین:

محمد مرسی اخوان المسلمین پیروز رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری مصر

این روزنامه انگلیسی با اشاره به میزان آرا انتخاباتی مرسی (بیش از 51 درصد) در مقایسه با آرا کسب شده توسط "احمد شفیق" (48 درصد) از پیروزی نامزد اخوان المسلمین و همزمان جشن و پایکوبی هواداران وی در میدان التحریر قاهره خبر داد.



ام اس ان بی سی:

محمد مرسی اسلامگرا از رهبران اخوان المسلمین انتخابات مصر را برد

در همین حال دیگر رسانه آمریکایی با اشاره به حضور دهها هزار نفر از مردم مصر از دیروز در میدان التحریر در حمایت از اخوان المسلمین، خبر پیروزی مرسی را منتشر کرد.