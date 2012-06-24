ترافیک کشنده خیابان آرامگاه ساری رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی احمدی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری، به ترافیک سنگین خیابان ملامجدالدین بویژه در روزهای پنجشنبه اشاره کرد.

وی افزود: ترافیک در این خیابان هنگام پیک بار واقعا کشنده بوده و ورودی بلوار آرامگاه وضعیت بغرنجی دارد و در عین حال دستفروشان هم دراین مکان سد معبر می کنند.

وی افزود: قسمت تعریض شده این خیابان فاقد تابلو بوده و ضلع شمالی اداره پست آسفالت نیست لذا این مشکلات با هماهنگی واحدهای ذیربط در شهرداری باید برطرف شود.

احمدی، به مشکل تردد اهالی شهرک پردیس میدان ولی عصر اشاره کرد و با بیان اینکه اهالی برای مراجعه از مرکز شهر به منازل خود باید راه طولانی راطی کنند، پیشنهاد کرد با سپاه مذاکره شود تا اهالی این محل بتوانند از زیرگذر بعد از پل غدیر استفاده کنند.

وی، بزرگداشت خادمین فرهنگی شهر را تاکید کرد.