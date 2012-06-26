کاهش 30 دلاری قیمت نفت ایران در 80 روز/ ادامه دوئل عربستان و روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سقوط آزاد طلای سیاه در بازارهای آمریکا، اروپا و جنوب شرق آسیا، بهای نفت خام صادراتی ایران هم در هفته‌های اخیر با کاهشی بیش از 30 دلاری همراه بوده است.

بر این اساس پس از ثبت رکورد تاریخی 126 دلار به ازای فروش هر بشکه نفت خام صادراتی ایران به بازارهای آسیایی در فروردین ماه سالجاری، در شرایط فعلی بهای هر بشکه نفت خام سبک ایران برای عرضه به کشورهای آسیایی در محدوده 95 تا 96 دلار معامله می شود.

مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت هم در آخرین گزارشی رسمی خود درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: 25 ژوئن سالجاری میلادی نفت خام سبک ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 93 دلار و 75 سنت، 92 دلار و یک سنت و 93 دلار و 61 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



این در حالی است که هم اکنون قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی ایران در بازارهای آسیایی بیش از 96 دلار و 44 سنت معامله می شود.



در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در ادامه کاهش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان بار دیگر در معاملات 25 ژوئن افزایش یافت؛ به طوریکه نفت خام سنگین ایران با بهای 94 دلار و 72 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.



قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 92 دلار و پنج سنت، 90 دلار و 66 سنت و 91 دلار و 91 سنت معامله شده است.

به گزارش مهر، از ابتدای هفته جاری تاکنون وقوع طوفان‌های فصلی در منطقه خلیج مکزیک و آمریکای شمالی، نگرانی از بهبود اقتصاد جهانی، ادامه رکود اقتصادی در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و افزایش بی سابقه تولید و صادرات نفت عربستان سعودی و روسیه از مهمترین دلایل نوسان‌های قیمتی نفت خام در بازارهای جهانی یاد می‌شود.

با این وجود کارشناسان اقتصادی از دوئل نفتی عربستان سعودی و روسیه که هریک به تنهایی حدود 10 میلیون بشکه نفت تولید و به بازار عرضه می‌کنند به عنوان مهمترین عامل کاهش بهای جهانی نفت یاد می‌کنند.

این در حالی اسنت که در همزمان با کاهش بهای نفت خام صادراتی ایران، قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت شیرین سبک پایه بورس نیویورک (دبلیو.تی.آی)، بهای نفت خام سبک و سنگین ایران هم در بازارهای جهانی با کاهشی چند دلاری همراه بوده است.



در بازار آی.سی.یی لندن نیز قیمت نفت خام برنت دریای شمال با 15 سنت کاهش، در سطح 90 دلار و 86 سنت برای هر بشکه تثبیت شد.