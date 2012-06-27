حذف دو استاد موسیقی از آلبوم سلطانی مشکل اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درج گفتگویی با پیمان سلطانی با عنوان "اثرم در انجمن موسیقی ایران حبس شده است"، علی ترابی مدیر عامل انجمن موسیقی ایران توضیحاتی را ارائه کرد.

علی ترابی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در یادداشتی که با این موضوع در اختیار خبرگزاری مهر قرارداده چنین آورده است: در پی درخواست آقای پیمان سلطانی بابت ساخت اثری تحت عنوان "راپسودی بختیاری" برای انجمن موسیقی ایران و با حضور اساتید به نام موسیقی از جمله استاد حسین علیزاده و استاد بهمن رجبی، موضوع در تاریخ 22/1/89 در هیات امنای انجمن موسیقی ایران مطرح می­شود و هیات امنا طی صورت جلسه ای در مورخ 22/1/89 ، موافقت خود را با انعقاد قرارداد مربوط؛ مشروط به حضور استاد حسین علیزاده و استاد بهمن رجبی اعلام می­دارد.

در پی موافقت مشروط هیات امنا؛ قراردادی میان مدیریت وقت انجمن موسیقی ایران و آقای پیمان سلطانی منعقد می­شود (مدت اجرای قرارداد از 20/3/89 لغایت 20/4/89) و آقای سلطانی طی دو مرحله و به فاصله بیست روز، 60 % از مبلغ کل قرارداد را از انجمن موسیقی ایران دریافت می کند.

با تغییر مدیریت انجمن موسیقی ایران در آذرماه سال 1390 و پس از ارائه حاصل کار نهایی توسط آقای سلطانی و اطلاع انجمن موسیقی ایران از عدم حضور استادان حسین علیزاده و بهمن رجبی در ترکیب نوازندگان آلبوم مذکور و پرسش در خصوص دلیل این اتفاق ایشان ادعا کردند که عدم حضور نوازندگان یاد شده با اطلاع و هماهنگی مدیریت وقت انجمن موسیقی ایران و هیات امنای انجمن بوده و با عدم ارائه مدرکی در این باب مقرر شد موضوع در اولین جلسه هیات امنا مطرح شود تا در صورتی که هیات امنا تاکید کرد که از این تغییرات اطلاع داشته­اند، کار پیش رود.

در تاریخ یکشنبه 4/4/91 موضوع در هیات امنای انجمن موسیقی ایران مطرح شد و اعضای هیات امنا به اتفاق تاکید کردند که مطلقا در جریان تغییر و تحول رخ داده نبوده­اند و جملگی رقم کلی قرارداد را صرفا متناسب با حضور دو استاد یاد شده در آلبوم ارزیابی کردند.

با این حال و برای رعایت عدالت، مقرر شد کارشناسان انجمن موسیقی ایران آلبوم مذکور را کارشناسی کنند و انجمن موسیقی نظر نهایی خود را به آقای سلطانی اعلام کند تا یا توافق دو طرف حاصل شود یا آن که طبق ماده 11 قرارداد موضوع برای حل اختلاف به حکمیت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شود.

ضمن اینکه یکی از شرایط ضروری برای انتشار آلبوم اخذ مجوز از دفتر موسیقی و یکی از مستندات لازم برای اخذ مجوز تکمیل فرم اطلاعات عوامل پدید آورنده آلبوم (نوازنده، استودیو و ...) است که به رغم درخواست انجمن موسیقی، آقای سلطانی تا این لحظه از تحویل آن به انجمن موسیقی خودداری کرده است و عملا امکان انتشار آلبوم را از انجمن موسیقی سلب کرده است.