به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن باباخانی گفت: روازنه یک تن گوشت مرغ گرم با قیمت مصوب با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت این ماده پروتئینی در شهرستان سرپل ذهاب توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه توزیع این میزان مرغ گرم از روز گذشته با قیمت هرکیلوگرم 49 هزار و 500 ریال آغاز شده است، افزود: توزیع مرغ گرم در پنج واحد فروش سطح شهر انجام می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سرپل ذهاب تصریح کرد: امروز نیز یک تن گوشت مرغ گرم از طریق کشتارگاه‌های شهرستان روانسر تهیه و با قیمت هرکیلوگرم 48 هزار ریال توزیع می‌شود و این روند تا رسیدن قیمت این ماده غذایی به هر کیلوگرم 42 هزار ریال ادامه دارد.

باباخانی تاکید کرد: هرگونه تخلف در زمینه توزیع گوشت مرغ در این واحدها با قیمت بیشتر از قیمت مصوب تخلف است و مردم می‌توانند از طریق شماره تلفن 124 موارد تخلف را اطلاع دهند.

وی با انتقاد از افزایش قیمت مرغ و اجحاف در حق مصرف کنندگان، اظهار داشت: قیمت مرغ با تدابیر اندیشیده شده در روزهای آینده کاهش چشمگیری خواهد داشت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سرپل ذهاب با بیان اینکه کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی از جمله دلایل اصلی افزایش بی رویه قیمت مرغ در 15 روز اخیر بوده است، افزود: میزان مصرف گوشت مرغ در این شهرستان روزانه یک هزار و 500 کیلوگرم است که تلاش می‌کنیم فعلا یک هزار کیلوگرم آن را با قیمت مصوب توزیع کنیم که این روند در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.

باباخانی همچنین از برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت از 24 تیر ماه تا چهارمین روز ماه مبارک رمضان در سرپل ذهاب خبر داد و گفت: در این نمایشگاه اقلام پرمصرف این ماه شامل برنج، گوشت قرمز و مرغ منجمد، روغن نباتی و سایر کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و کمتر از نرخ بازار به شهروندان ارائه می‌شود.