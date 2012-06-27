هدف از جنگ سوریه رویارویی با ایران و حزب الله است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس کعبی در مراسمی که قبل از ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته پاسدار در جمع بسیجیان و نمازگزاران مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) شهرک مدرس قم برگزار شد افزود: امروز جنگ تمام عیار نظام سلطه علیه گفتمان انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی در سوریه شکل گرفته و آنچه که اتفاق می افتد از جنس انقلاب های منطقه نیست بلکه جنگ تمام عیاری شدیدتر از جنگ 33 روزه علیه حزب الله لبنان است.



وی اظهار کرد: اما نظام بشار اسد نظام نیرومندی است که با این دست اندازی ها ساقط نخواهد شد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه چرخه علیه رژیم های مرتجع منطقه در حال برگشت است اذعان داشت: پیش بینی می شود که تحرک در کشورهای منطقه به رشد سریع اسلام گرایی و نابودی رژیم های منطقه بیانجامد.



حجت الاسلام کعبی با اشاره به اقدام سریع حضرت امام (ره) بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و عنوان داشت : امام به سرعت قانون اساسی را وضع و از رژیم گذشته طاغوت زدایی کرد.



وی ابراز داشت: در مصر مردم به اسقاط نظام شعار دادند اما پای آن و اصلاح سریع قانون نایستادند و شورای نظامی مصر شبه کودتایی با تعابیر حقوقی انجام داد.



عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: باید قدر نعمت اسلام، ولایت و اهل بیت (ع) و امام (ره) و رهبری عزیز را بدانیم و برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل و مبارزه با فساد، هم اندیشی کنیم.



کعبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بیان کرد: یکی از وظایفی که به عهده ما قرار گرفته است هم اندیشی برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی می باشد.



وی اظهار داشت: باید آنجا که لازم است برای امر به معروف، خطابه و موعظه کنند و هر جا که لازم است برای دفاع از دین، از قوه قهریه استفاده کنند و دریغ نورزند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: فرهنگ پیامبر (ص) و آل پیامبر (ص)، فرهنگ اعتدال است اما اعتدال که در زبان فارسی ترجمه اش میانه روی است، در زبان عربی به معنای صراط مستقیم است و انسان باید حتی نسبت به انجام یک گناه هم باید حساس باشد و نباید بی تفاوت از کنار آن بگذرد.



حجت الاسلام کعبی اضافه کرد: امام حسین(ع) شهید امر به معروف و نهی از منکر شد و خونش را داد و ما باید با اجرای امر به معروف و نهی از منکر، مراقب روزنه های فساد و تباهی باشیم.



وی با تاکید بر دگرگونی مفهوم ارتباطات و لزوم دفاع همه جانبه از دین تصریح کرد: باید ارتباط با مسجد و مدرسه و مجامع فرهنگی را بیشتر کنیم و توجه داشته باشیم که تهاجم فرهنگی، جدی است و نباید نسبت به این بحث تساهل و تسامح بورزیم.



عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: باید دست به دست هم بدهیم و محیطی سرشار از از ایمان و تقوا را در فضای زندگی خود و جامعه ایجاد کنیم.

