آمادگی نیروهای امدادی در مواقع بحران بیشتر شود

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر چهارشنبه در دیدار با مدیران جمعیت هلال احمر مازندران اظهار داشت: زمانی بود که پیروزی انقلاب همه نقشه های آنان را از بین برده و آنها مجبور به انتقام از شخصیت های تأثیر گذار انقلاب شدند که فاجعه هفتم تیر را به بار آوردند.



وی به نقش جمعیت هلال احمر در استان اشاره کرد و افزود:هلال احمر شغل و کار شایسته و شما کار انبیا الهی را انجام می دهید



نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: خدمت شما یک خدمت استثنایی بوده چرا که بعضی ها خدمت می کنند پول می گیرند اما شما برای کسانی کار می کنید که دستشان از همه جا کوتاه است.



وی به ماموریت های هلال احمر در حوادث های احتمالی و غیرمترقبه اشاره کرد وافزود: زمانی که سیل یا طوفان یا زلزله می آید آن وقت شماها هستید که در آن طوفان و گل و لای به دنبال اجساد یا کسانی که زنده زیر آور هستند می گردید و انجام وظیفه می کنید.



نماینده مقام معظم رهبری در مازندران گفت: کار نیروهای هلال احمر یک کار اجتماعی مفید و خداپسندانه است. باید با هم باشید تا موفق شوید.

پیمان ولی پور، مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران طی سخنانی از انتخابات اخیر شورای جمعیت هلال احمر استان مازندران خبر داد و افزود: جمعیت هلال احمر مازندران یکی از جمعیت های موفق کشور بوده که در همه حوادث غیرمترقبه حضوری چشمگیر دارد.