  1. استانها
  2. مازندران
۷ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۱

طبرسی اعلام کرد:

آمادگی نیروهای امدادی در مواقع بحران بیشتر شود

آمادگی نیروهای امدادی در مواقع بحران بیشتر شود

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران از نیروهای امدادی هلال احمر استان خواست تا آمادگی بیشتری در مقابله با بحران ها در مواقع حساس داشته باشند.

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر چهارشنبه در دیدار با مدیران جمعیت هلال احمر مازندران  اظهار داشت: زمانی بود که پیروزی انقلاب همه نقشه های آنان را از بین برده و آنها مجبور به انتقام از شخصیت های تأثیر گذار انقلاب شدند که فاجعه هفتم تیر را به بار آوردند.

وی به نقش جمعیت هلال احمر در استان اشاره کرد و افزود:هلال احمر شغل و کار شایسته  و شما کار انبیا الهی را انجام می دهید

نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: خدمت شما یک خدمت استثنایی بوده چرا که بعضی ها خدمت می کنند پول می گیرند اما شما برای کسانی کار می کنید که دستشان از همه جا کوتاه است.

وی به ماموریت های هلال احمر در حوادث های احتمالی و غیرمترقبه اشاره کرد  وافزود: زمانی که سیل یا طوفان یا زلزله می آید آن وقت شماها هستید که در آن طوفان و گل و لای به دنبال اجساد یا کسانی که زنده زیر آور هستند می گردید و انجام وظیفه می کنید.

نماینده مقام معظم رهبری در مازندران گفت: کار نیروهای هلال احمر یک کار اجتماعی مفید و خداپسندانه است. باید با هم باشید تا موفق شوید.

پیمان ولی پور، مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران طی سخنانی از انتخابات اخیر شورای جمعیت هلال احمر استان مازندران خبر داد و  افزود: جمعیت هلال احمر مازندران یکی از جمعیت های موفق کشور بوده که در همه  حوادث  غیرمترقبه حضوری چشمگیر دارد.

کد مطلب 1637055

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها