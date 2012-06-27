مبارک دیدن مرسی در کاخ ریاست جمهوری را تاب نیاورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع پزشکی فاش کردند: حسنی مبارک پس از مشاهده دیدارهای محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب در داخل کاخ ریاست جمهوری به ویژه دیدار وی با خانواده های شهدای انقلاب و برخی فرماندهان وزارت کشور دچار بحران روحی شده است.

این منابع بیان کردند: حال مبارک پس از انتقال وی از بیمارستان طره به بیمارستان نظامی المعادی نیز بهبود نیافته است و احتمال می رود علت آن بحران روانی که از آن رنج می برد باشد.

مبارک در طبقه دوم حضور دارد و یک تیم پزشکی به صورت دائم همراه اوست و هر روز صبح تحت معاینه قرار می گیرد. این منابع بیان کردند: با وجود مشکلات پیری و پوکی استخوان به طور ایستاده زیر اشعه گذاشته می شود و دو پزشک وی را تحت درمان طبیعی شامل تمرینهای خفیف و ماساژ پاها قرار می دهند.

این منابع اعلام کردند: مبارک راس ساعت هشت صبح از خواب بیدار می شود و نوشیدنی مطلوب یعنی الینسون می نوشد سپس وعده سبکی با نظارت تیم پزشکی اش می خورد.