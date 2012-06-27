  1. بین الملل
۷ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۲۹

حال دیکتاتور وخیم است/

مبارک دیدن مرسی در کاخ ریاست جمهوری را تاب نیاورد

مبارک دیدن مرسی در کاخ ریاست جمهوری را تاب نیاورد

برخی منابع پزشکی مصری از وخامت حال رئیس جمهوری مخلوع پس از مشاهده حضور محمد مرسی در کاخ ریاست جمهوری و دیدار وی با خانواده شهدای انقلاب مصر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع پزشکی فاش کردند: حسنی مبارک پس از مشاهده دیدارهای محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب در داخل کاخ ریاست جمهوری به ویژه دیدار وی با خانواده های شهدای انقلاب و برخی فرماندهان وزارت کشور دچار بحران روحی شده است.

این منابع بیان کردند: حال مبارک پس از انتقال وی از بیمارستان طره به بیمارستان نظامی المعادی نیز بهبود نیافته است و احتمال می رود علت آن بحران روانی که از آن رنج می برد باشد.

مبارک در طبقه دوم حضور دارد و یک تیم پزشکی به صورت دائم همراه اوست و هر روز صبح تحت معاینه قرار می گیرد. این منابع بیان کردند: با وجود مشکلات پیری و پوکی استخوان به طور ایستاده زیر اشعه گذاشته می شود و دو پزشک وی را تحت درمان طبیعی شامل تمرینهای خفیف و ماساژ پاها قرار می دهند.

 این منابع اعلام کردند: مبارک راس ساعت هشت صبح از خواب بیدار می شود و نوشیدنی مطلوب یعنی الینسون می نوشد سپس وعده سبکی با نظارت تیم پزشکی اش می خورد.

کد مطلب 1637077

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