به گزارش خبرنگار مهر، داستان این فیلم مربوط به یک سرگرد مرزبانی است که برای مبارزه با قاچاقچیان سوخت و مواد مخدر به از تهران به بیرجند فرستاده میشود.
در این فیلم تلویزیونی حسین سحرخیز، روحالله کمانی، پرویز سنگ سهیل، پرستو صالحی، آزیتا ترکاشوند، کاظم افرندنیا، حسین خانی بیگ، امیر آقامیرزاده، مجید حسن فامیلی، سعید شریف، میترا خواجهییان و... ایفای نقش کردهاند.
به گفته روایی مسئول روابط عمومی این تله فیلم، پیمان ملکی در حال ساخت تیتراژ پایانی گذرگاه مرزی است که با پایان یافتن صداگذاری از سوی رامین ابوالصدق، این تله اوایل هفته آینده تحویل گروه فیلمهای تلویزیونی شبکه یک میشود.
کار تهیه این تله فیلم که با مشارکت فرماندهی مرزبانی ناجا ساخته میشود را سیدمحمدرضا قربانزاده و کارگردانی آن را حسین سحرخیز برعهده دارد.
سیدجلالالدین دری و حسین تفنگدار نویسندگان، حمید گرشاسبی مدیر تولید، فرزوان جلالی دستیار اول کارگردان و برنامهریز، فریبرز سیکارودی مدیر تصویربرداری، بابک شعای طراح گریم، محمدرضا حسینی صدابردار، محمد کفاشیان طراح صحنه و لباس و کاواک آژیر و امید کاظمی عکاس با این پروژه همکاری دارند.
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