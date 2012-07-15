به گزارش خبرنگار مهر، بدلکاری امروز پررنگ‌تر از هر زمان دیگری در آثار نمایشی به چشم می‌خورد و علاوه‌بر آثار سینمایی، سریال‌ها و حتی فیلم‌های تلویزیونی 90 دقیقه‌ای نیز صحنه‌هایی را به اکشن و هنرنمایی بدلکاران اختصاص می‌دهند.

اگرچه قدیمی‌های این رشته پیش از انقلاب به‌عنوان "کتک خور" شناخته می‌شدند اما با پیشرفت صنعت سینما در ایران بدلکاری نیز صورتی حرفه‌ای به خود گرفت و امروز در قالب گروه‌های مختلف و به‌صورت تخصصی دنبال می‌شود.

زنده‌یاد پیمان ابدی حین اجرای عملیات بدل‌کاری

در میان حرفه‌ای‌ها در چند ساله اخیر نام مرحوم پیمان ابدی بیش از دیگران روی زبان‌ها بود. کسی که همکاران و دوستانش اکنون در گروه‌های مستقلی مشغول به فعالیت هستند. با این حال اگر بخواهیم سراغ قدیمی‌ترین فرد این حوزه برویم که اکنون نیز مشغول به فعالیت است علیرضا فتحی اولین گزینه است. موسس انجمن بدلکاران سینمای ایران که این روزها نیز بسیار پرکار است.

اکشن و بدلکاری از سریال "مولانا" تا فیلم "محمد(ص)"

سرپرست گروه بدلکاران "خیبر" درباره تازه‌ترین کارهایش می‌گوید: اکنون مشغول طراحی صحنه‌های اکشن سریال "فرشتگان بر فراز آسمان" به کارگردانی محمدرضا آهنج هستم. همینطور در سریال 13 قسمتی آرش معیریان با نام "پیدا و پنهان" نیز حاضر هستم و اکنون برای طراحی صحنه‌های بدلکاری فیلمنامه را می‌خوانم. همکاری‌ام در تولید فیلم سینمایی "محمد(ص)" به کارگردانی مجید مجیدی نیز کماکان ادامه دارد.

نمایی از پروژه سینمایی "محمد(ص)"

وی ادامه می‌دهد: انجام بدلکاری سریال دیگری به نام "مولانا" نیز به کارگردانی شهرام اسدی را در دستور کار دارم. این سریال نزدیک به دو هفته است در خوانسار کلید خورده و در دو فاز ساخته می‌شود که صحنه‌های بدلکاری، بیشتر به فاز دوم آن مربوط است و جنگ‌های تاریخی ایران را نشان می‌دهد.

اکشن‌ترین سریال سیروس مقدم

فتحی همچنین از همراهی با سریال تازه سیروس مقدم خبر می‌دهد و آن را اکشن‌ترین سریالی معرفی می‌کند که تا به حال سیروس مقدم به ساخت آن اقدام کرده‌است. سریالی که 25 تیر ماه کلید می‌خورد و در شمال و تهران تصویربرداری می‌شود.

بدلکار دیگری که برای جویا شدن از تازه‌ترین فعالیت‌هایش سراغش رفته‌ایم،‌ کیوان رضایی است؛ کسی که تا آخرین لحظه‌های زندگی پیمان ابدی کنارش بوده و حالا سرپرستی گروه اکشن و بدلکاری نقابدار را بر عهده دارد.

اکشن بازی در فیلم یوسف صیادی

کیوان رضایی می‌گوید: در حال حاضر مشغول انجام صحنه‌های بدلکاری در فیلمی هستم که برای پخش در رسانه تصویری ساخته می‌شود و ممکن است در سینما نمایش داده شود. کارگردان این فیلم یوسف صیادی است و جز خود او ارژنگ امیرفضلی، فتحعلی اویسی، فقیه سلطانی و مریم امیرجلالی در آن بازی می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: از آخرین کارهایم نیز فیلم کوتاهی بود که علی ملاقلی‌پور پسر مرحوم رسول ملاقلی‌پور درباره پدرش ساخته و اجرای صحنه‌های اکشن بمب گذاری در سال 42 و پرت شدن کسی از پنجره به سمت بیرون را بر عهده داشتم.

دیگر بدلکاری که در این گزارش از او سراغ می‌گیریم ارشا اقدسی مسئول تیم بدلکاران 13 و از نخستین شاگردان پیمان ابدی است. او قرار بود انجام صحنه‌های اکشن در سریال "ماتادور" را بر عهده داشته باشد. با این حال باید منتظر ماند و دید با تغییراتی که در ترکیب عوامل این سریال رخ داده، نتیجه کار چطور از آب در می‌آید.

"هوش سیاه" و صحنه‌های بدلکاری

اقدسی از سری دوم پروژه "هوش سیاه" به‌عنوان کار تازه خود نام می‌برد و می‌گوید: در این سریال به کارگردانی مسعود آب‌پرور به ویژه در بخش‌هایی که خارج از زندان می‌گذرد صحنه‌های اکشنی وجود دارد که من و گروهم انجام آن را برعهده داریم. همچنین در فیلم سینمایی "عملیات مهدکودک" به کارگردانی فرزاد اژدری نیز حضور خواهیم داشت.

علیرضا قره‌خانی بدلکار دیگری است که در زمان حیات ابدی جزو دستیاران او بوده و درباره فعالیت‌های این روزهایش توضیح می‌دهد: از آثار آماده نمایش فیلم "پذیرایی ساده" به کارگردانی مانی حقیقی است و دو سریال"یک لحظه دیرتر" و "سهمی برای دوست" را هم این اواخر روی آنتن تلویزیون داشتیم.

"دزد و پلیس" سعید آقاخانی

وی ادامه می‌دهد: به تازگی برای سعید آقاخانی صحنه‌های اکشن سریال "دزد و پلیس" را انجام داده‌ام که به ماشین و موتورسواری و زمین خوردن از این وسایل مربوط می‌شود. بدلکاری فیلم سینمایی "1، 2، 3،...5" به کارگردانی محمد معیری را نیز به تازگی پشت سر گذاشته‌ایم.

نمایی از پشت صنه "جیب‌بر خیابان جنوبی"

این بدلکار همچنین از فیلم‌های سینمایی " جیب ‌بر خیابان جنوبی" به کارگردانی سیاوش اسعدی و "بچگیتو فراموش نکن" به کارگردانی جلال فاطمی که به "دشمن عزیز" تغییر نام داده است، به عنوان دیگر کارهای خود نام برد.

با این وجود مشخص است که اکنون چند گروه بدلکاری در کشور مشغول به فعالیت هستند و کم و کیف کار آن‌ها و امکانات و ظرفیت‌های بدلکاری در کشور موضوع دیگری است که می‌توان در گزارش‌های مستقل به آن‌ها پرداخت.

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گزارش از مریم عرفانیان