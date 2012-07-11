بررسی وضعیت بهره برداری از غار نخجیر دلیجان در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی فیاضی مدیر کل اداره کمیته ملی طبیعت گردی در جلسه کارگروه غارشناسی که با هدف رسیدگی به وضعیت بهره برداری غار نخجیر دلیجان در معاونت گردشگری، تشکیل شده بود؛ با اشاره به سه اصل کاربردی در حوزه طبیعت گردی، گفت: با بهره مندی از اصول صیانت از طبیعت، آموزش و فرهنگ می توان چالش های موجود در حوزه طبیعت گردی را پشت سر گذاشت.

وی درباره راهکارهای مورد نیاز در راستای بررسی روند توسعه غار نخجیر گفت: برگزاری نشست با معاون عمرانی استاندار مرکزی، بازدید گروهی اعضای کارگروه از غار نخجیر، تکمیل تحقیقات سازمان زمین شناسی به منظور بررسی روند ابعاد توسعه و نیز ابلاغ آیین نامه حفاظت، مدیریت و بهره برداری از غارهای کشور را می توان به عنوان سیاست های اجرایی در گام نخست به کار گرفت.

فیاضی در ادامه با بیان اینکه تلاش کارگروه غارشناسی به کارگیری ظرفیت های طبیعی و بکر در این حوزه است؛ گفت: اداره کل کمیته ملی طبیعت گردی در تلاش است بر مبنای هدف جذب بیش از دو میلیون طبیعت گرد در سال جاری، با همکاری اعضای کارگروه غارشناسی، اجرایی شدن ضوابط و استاندارهای لازم جهت به کارگیری ظرفیت بکر غارهای کشور در توسعه صنعت گردشگری کشور را اجرایی کند.

در این کارگروه نمایندگانی از سازمان های جغرافیایی نیروهای مسلح، محیط زیست، زمین شناسی، انرژی اتمی، جنگل ها و مراتع و انجمن غارنوردان ایران در کنار نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور داشتند.