به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح پنجشنبه در نشست با معاونان وزارت نفت و مسئولان پارس جنوبی در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای قابلیتها و ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی است و به همین علت به عنوان قطب انرژی کشور محسوب میشود.
وی خواستار فراهم شدن محیط میزبانی از صنایع نفت و گاز باید از نظر سختافزاری و نرمافزاری در استان بوشهر شد و اضافه کرد: با ایجاد این شرایط صنعت نفت حضوری فعال در عرصه رقابتهای بینالمللی خواهد داشت.
امام جمعه بوشهر خواستار ترسیم افقی فعال برای منابع انسانی استان بوشهر شد و ادامه داد: نیروی انسانی میتواند بهترین خدمات را به صنایع نفت و گاز بدهد.
وی به موقعیت ویژه صنعت نفت ایران در سطح جهان اشاره کرد و بیان داشت: استفاده از نیروهای بومی در صنعت نفت میتواند بسیاری از هزینههای مجموعه نفت را کاهش دهد و این نیروها شاخصههای تعاملی مثبتی دارند.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: طرح آماده سازی نیروهای انسانی بومی در استان بوشهر را برای خدمت به نظام و وزارت نفت آماده کردیم و وزارت نفت نیروهای بومی استان بوشهر را در رشته های نفت و گاز در فنی و حرفهای استان بوشهر آموزش میدهد.
وی با بیان اینکه یکی از اولویتهای ما برای جوانان بومی استان بوشهر گرایش به رشتههای مرتبط با دانش هستهای و صنعت نفت و گاز است، گفت: وزارت نفت تعامل خوبی برای استخدام نیروهای بومی استان بوشهر انجام داده است.
امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم ایجاد دبیرستان هستهای در بوشهر، خاطرنشان کرد: ایجاد جزیره پژوهشی نفت، مراکز فنی و حرفهای، دبیرستان و دانشگاه نفت باید در استان بوشهر گسترش یابد.
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