مدیرعامل شیرین شهر به صورت ناگهانی برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله فضیلت زاده اواخر هفته قبل به صورت ناگهانی و غیرعلنی و در حالیکه اغلب رسانه ها از این موضوع بی خبر بودند در جلسه ای در سالن کنفرانس شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر و با حضور رحمانی عضو هیئت مدیره و مدیرپشتیبانی شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید کشور و نصرالله دهقانی قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان تودیع و به جای وی سعید رکابی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر معرفی شد.

مدیرعامل سابق شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر پیش از این با انتقاد از عدم تحقق وعده های مسئولان برای ساخت و ساز در شیرین شهر گفته بود: زیرساختهای مسکن مهر برای تکمیل این طرح ملی در شیرین شهر هنوز تامین نشده و این شهر به هیچ وجه آماده سکونت نیست.

عطا الله فضیلت زاده اظهارکرد: کل پروژه مسکن مهر در شهر جدید شیرین شهر شش هزار و 300 واحد است که در حال حاضر بیش از چهار هزار و 500 واحد در مرحله اسکلت بندی، سه هزار و 177 واحد در مرحله اجرای سقف و بیش از دو هزار واحد در مرحله دیوارچینی و سفت کاری قرار دارند.

فضیلت زاده مشکل اصلی شیرین شهر را عدم تامین امور زیربنایی و زیرساخت ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه درحالی که تاکید شده سه هزار واحد تا پایان سال برای افتتاح آماده شوند، اما فعالیت های امور زیربنایی ازقبیل شبکه های آب، برق، گاز و فاضلاب بسیار ضعیف بوده به طوری که از 15 درصد فراتر نرفته است.



وی با بیان اینکه اسکان مردم در این واحدها منوط به تامین امکانات مورد نیاز و زیرساخت های لازم است، تصریح کرد: در زمینه ساخت مدرسه، مرکز بهداشت، ورزشگاه، بیمارستان و... تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.



مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر اظهار کرد: براساس قانون خاص شهرهای جدید، بخش آماده سازی از قبیل ایجاد فضای سبز، امور پیاده رو سازی، خیابان سازی و طراحی و مطالعه شهری جزو وظایف ما است و غیر از این وظیفه ای متوجه شهرهای جدید نیست.