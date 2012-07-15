تحت تعقیب ترین جانی آمریکایی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "وینسنت لگرند والترز" در شهر کاکاوان مکزیک بازداشت شد.

والترز در سال 1988 در سن دیگوی کالیفرنیا به اتهام ربایش و قتل یک زن، قاچاق سلاح و مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته بود و از آن زمان تا کنون پلیس آمریکال در پی وی بود.

وینسنت والترز

والترز در ابتدا به اتهام قاچاق موادمخدر تحت تعقیب بود؛ اما در سال 1988، برای فرار اقدام به ربودن دو مرد و نامزد یکی از آنها کرد که این آدم ربایی منجر به کشته شدن این زن شد.

والترز یکی از 15 نفری بود بود که عنوان تحت تعقیب ترین فراری آمریکا را از آن خود کرده بود.

به گفته مقامات آمریکایی، والترز با نام مستعار "اسکار ریورا" در شهر کاکاوان اقامت داشته و در فرودگاه بین المللی این شهر نیز مشغول به کار بود. وی روز جمعه بازداشت شده و به منظور استرداد به آمریکا به شهر مکزیکو سیتی منتقل شده است.

به گفته یکی از مقامات مکزیک که خواست نامش فاش نشود، والترز بطور رسمی کارمند فرودگاه بین المللی کاکاوان نبود اما به مدت یک دهه بود که در این مکان و در بخش فروش محصولات گردشگری مشغول فعالیت بود.

نحوه لو رفتن جانی آمریکایی بدین صورت بوده که خود وی در محل کارش به افراد مختلف گفته بود که در سن دیگوی کالیفرنیا تحت تعقیب قرار گرفته است.

علاوه بر والترز، برادر وی با نام ماترین نیز به اتهام ربایش و قتل در آمریکا به 25 سال زندان محکوم شده بود.