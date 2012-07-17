20 کیلو برنج،10 کیلو مرغ؛ سهم هر کارمند/ آغاز توزیع از پنجشنبه

علی پورکاوه در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه سبد کالایی رایگان هر کارمند که به مناسبت ماه مبارک رمضان توزیع می‌شود، شامل اقلامی همچون مرغ، برنج، شکر و روغن است، گفت: این سبد شامل 20 کیلوگرم برنج، 10 کیلوگرم مرغ، 5 کیلوگرم شکر و 5 بطری روغن 900 گرمی مایع یا یک حلب 4.5 کیلویی روغن جامد است.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: توزیع این سبد کالایی به تدریج از پنجشنبه هفته جاری آغاز می شود و تا هفته اول ماه مبارک رمضان، در اختیار تمامی کارمندان دولت قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: دستگاههای دولتی باید آمار پرسنل خود را به وزارتخانه مربوطه به تفکیک استانها، ارایه دهند تا وزارتخانه دولتی، آمار خود را به مباشر توزیع کالاها یعنی تعاونی مصرف کارکنان دولت(اسکاد)، ارایه دهد.

پورکاوه اظهار داشت: بعد از جمع‌بندی، سهم هر دستگاه به تفکیک استان از سوی این تعاونی در استانهای مربوطه تحویل داده خواهد شد.

به گزارش مهر، براساس مصوبه دولت، وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف شد برای تهیه و توزیع سبد کالای رفاهی ماه مبارک رمضان به شاغلین دستگاه های اجرایی (اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی) به ازای هر کارمند یک میلیون و 500 هزار ریال اقدام کند.

اعتبار اجرای این سبد کالایی براساس مصوبه دولت از محل اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی تأمین و ازجانب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت تخصیص می یابد.



وزارت صنعت ، معدن و تجارت به استناد اصل 127 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و هیئت وزیران مجاز است در صورت ضرورت تصمیمات اجرایی لازم را برای اجرای این مصوبه هیئت دولت اتخاذ و اجرا کند.