شاخص کل بورس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دادوستدهای روز چهارشنبه شاخص کل بورس بیش از 17 واحد صعود را تجربه کرد وبه رقم 25 هزار و 39 رسید. امروز شاخص صنعت نیز 13 واحد صعود کرد و به رقم 19 هزار و 882 رسید و شاخص 50 شرکت فعالتر در معاملات امروز 0.8 واحد بالا رفت.

همچنین شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب 12 و 42 واحد رشد را تجربه کردند به طوریکه شاخص بازار اول به رقم 20 هزار و 677 واحد رسید و شاخص بازار دوم در رقم 34هزار و 982 واحد متوقف شد. ارزش معاملات روز جاری نیز به رقم 208 میلیارد ریال رسید که در 9 هزار و 990 نوبت معاملاتی داد و ستد شدند.



