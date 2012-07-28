نفت ایران در آسیا گران شد/ احتمال بحران نفتی در خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، احتمال کاهش تولید نفت برخی از کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس همچون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به دلیل اتخاذ روش های غیر صیانتی افزایش تولید نفت، منجر به ادامه سیر صعودی بهای طلای سیاه در بازار جهانی شده است.

از سوی دیگر ادامه تنش‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه منجر به افزایش نگرانی ها در منطقه نفتخیز خاورمیانه و حتی حاشیه خلیج فارس شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه نگرانی فعالان و واسطه گران بازارهای کاغذی نفت از گسترده شدن این تنش‌های سیاسی و بین‌المللی در منطقه خاورمیانه در افزایش قیمت نفت تاثیر گذار بوده است به طوری‌که حتی احتمال عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در منطقه یورو هم تاکنون نتوانسته در کاهش قیمت طلای سیاه تاثیری بگذارد.



غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت پیشتر با اشاره به سقوط روزانه 700 هزار بشکه‌ای تولید نفت عربستان به‌دلیل استفاده از روش‌های غیرصیانتی، از پنهان‌کاری کشورهای عربی در قبال کاهش تولید نفت خود سخن گفت و به مهر اعلام کرده بود: با روشهای غیرصیانتی ایران هم می‌تواند روزانه 5 میلیون بشکه نفت تولید کند.

در همین حال امروز به دنبال افزایش امیدواری‌ها نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه یورو، بهای نفت سبک آمریکا برای تحویل در ماه سپتامبر با 74 سنت افزایش به بشکه‌ای 90 دلار و 13 سنت در هر بشکه رسید.

همچنین بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال نیز برای تحویل در سپتامبر با یک دلار و 21 سنت افزایش به 106 دلار و 47 سنت در هر بشکه معامله شده است.

همزمان با افزایش قیمت طلای سیاه در بازار جهانی، بهای نفت خم سبک و سنگین ایران هم با افزایش چند سنتی روبرو شده است به طوری‌که برای نخستین بار در چند هفته گذشته قیمت نفت سبک ایران از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرده است.

به گزارش مهر، مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: 25 ژوئیه سالجاری میلادی بهای نفت خام سبک صادراتی ایران در بازارهای آسیایی 100 دلار و 22 سنت در هر بشکه معامله شده است.



همچنین نفت خام سبک ایران 25 ژوئیه 2012 میلادی برای عرضه در بازارهای شمالغرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 99 دلار و 23 سنت، 97 دلار و 2 سنت و 98 دلار و 62 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که نفت خام سنگین ایران با بهای 98 دلار و 64 به مشتریان آسیایی فروخته شده است.



قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 97 دلار و 84 سنت، 96 دلار و 2 سنت و 97 دلار و 22 سنت معامله شده است.