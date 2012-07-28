ساخت نیروگاه جندر سوریه متوقف نیست/ مشکل امنیتی نداریم

عباس علی آبادی در گفتگو با مهر درباره ادعای برخی از رسانه‌های خارجی مبنی بر توقف ساخت نیروگاه برق جندر سوریه توسط ایران به دلیل گسترش بحران سیاسی در این کشور عربی، گفت: توقف ساخت این نیروگاه برق توسط متخصصان داخلی صحت ندارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه‎های نیروگاهی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر ساعات کاری ساخت نیروگاه برق جندر کاهش یافته است، تصریح کرد: فرا رسیدن ماه مبارک رمضان علت اصلی کاهش ساعات کاری ساخت این نیروگاه برق است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه زمان بندی عملیات اجرایی نیروگاه جندر تا 3 ماه آینده به پایان می رسد، اظهار داشت: بر این اساس امکان سنکرون برق تولیدی این نیروگاه به شبکه سراسری سوریه وجود دارد.

وی همچنین در خصوص تامین امنیت کارکنان ایرانی شاغل در پروژه ساخت نیروگاه برق جندر سوریه توضیح داد: در حال حاضر امنیت کارشناسان شاغل در این پروژه برقی تامین شده است و مشکلی امنیتی برای تکمیل این پروژه نیروگاهی وجود ندارد.

به گزارش مهر، آذر ماه سال 1388 با امضای قراردادی میان شرکت مپنا از ایران و سازمان تولید و انرژی برق سوریه، ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 450 مگاواتی جندر به ایران واگذار شد.



بر اساس این قرارداد، ساخت نیروگاه «جندر» از سال 2010 میلادی آغاز و در طول 28 ماه به بهره برداری خواهد رسید. همچنین شرکت مپنا باید 450 مگاوات به صورت سیکل ترکیبی برای سوریه تولید کند که ارزش آن مبلغ 275 میلیون یورو (معادل بیش از 410 میلیون دلار) است.