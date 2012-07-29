به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته سوم از نیم فصل نخست دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری برگزار می‌شود، صبای قم در نخستین شب رقابت‌های هفته سوم لیگ دوازدهم، در خانه برابر تیم فوتبال ملوان بندر انزلی که از تیم‌های با سابقه لیگ برتر است صف آرایی خواهد کرد.



باشگاه صبا میزبان نشست خبری گل‌محمدی و پورغلامی



با توجه به برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های فوتبال صبای قم و ملوان بندر انزلی از هفته سوم نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال از ساعت 22 دوشنبه نهم مرداد ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار می شود.



بر همین اساس و با توجه به قوانین جدید برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال که از لیگ یازدهم توسط سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال به باشگاه های لیگ برتری ابلاغ شده است، مربیان دو تیم صبای قم و ملوان بندر انزلی یک شب پیش از برگزاری بازی باید به سئوالات خبرنگاران رسانه های گروهی پاسخ دهند.



با توجه به برنامه ریزی مسئولان باشگاه صبای قم، نشست خبری کادر فنی تیم‌های صبای قم و میهمان این هفته آنها یعنی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از ساعت 19 و 20 دقیقه امروز یکشنبه هشتم مرداد ماه در دفتر باشگاه صبای قم برگزار می‌شود.



جدال صبا و ملوان مصاف تیم‌های اول و پنجم رده‌بندی لیگ برتر



صبای قم و ملوان بندر انزلی از هفته سوم لیگ دوازدهم در حالی در قم برابر یکدیگر صف آرایی می کنند که در هفته نخست رقابت ها هر کدام در کسب سه امتیاز موفق بودند و به ترتیب صبای قم از سد پیکان تهران گذشت و ملوان در خارج از خانه تیم گهر زاگرس دورود را شکست داد تا هر دو تیم در آغاز لیگ دوازدهم شروع موفقی داشته باشند.



شاگردان فرهاد پورغلامی در هفته نخست لیگ برتر در خارج از خانه یعنی در ورزشگاه انقلاب کرج در حالی میهمان تیم گهر زاگرس دورود بودند که این دیدار با گل سیدجلال رافخایی از روی نقطه پنالتی به سود ملوانی‌ها به پایان رسید و ملوان سه امتیاز از این دیدار خارج از خانه گرفت اما ملوان در هفته دوم در خانه خود برابر نفت آبادان با تساوی دو بر دو متوقف شد.



اما بازیکنان تیم تحت مربیگری یحیی گل محمدی در صبای قم، در مصاف با تیم فوتبال پیکان تهران به برتری قاطع چهار بر صفر دست یافتند و در هفته دوم نیز در اصفهان دست به کار بزرگی زده و تیم ذوب آهن را دو بر یک شکست دادند تا صدرنشین لیگ برتر شوند.

