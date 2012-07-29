به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، فضل الله باقرزاده پس از مبارزه امروز یکشنبه مجتبی عابدینی برابر حریفی از رومانی در چارچوب مسابقات شمشیربازی المپیک 2012 که به شکست نماینده ایران منجر شد در جمع خبرنگاران حاضر در سالن شمشیربازی ورزشگاه اکسل شهر لندن ضمن بیان مطلب فوق افزود: مجتبی مبارزه را به خوبی شروع کرد و از روحیه بسیار بالایی برخوردار بود اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که عابدینی نتوانست روند خوبش را ادامه دهد.

وی افزود: باید با مجتبی صحبت کنم ببینم چه اتفاقی افتاد که بازی برده را به حریف رومانیایی باخت. با این حال او عملکرد بسیار خوبی داشت و توانست نمایش قابل قبولی برای حریفش که از قهرمانان اروپا و جهان بود، داشته باشد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با بیان اینکه کسب سهمیه حضور در المپیک برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران کار بزرگ عابدینی بود، خاطرنشان کرد: عابدینی یکی از بهترین شمشیربازان ماست که توانست از میان کشورهایی که می‌توانند در المپیک باشند سهمیه بگیرد و در المپیک هم نمایش خوبی داشت.

باقرزاده هدف شمشیربازی را موفقیت در بازی‌های آسیایی کره جنوبی عنوان کرد و افزود: ما سرمایه گذاری خوبی در شمشیربازی کردیم و با توجه به پتانسیلی که این رشته دارد تلاش می‌کنیم در آینده نتایج بهتری بگیریم و با جوانانی که پرورش داده‌ایم در بازی‌های آسیایی کره جنوبی نتایج خوبی کسب کنیم.