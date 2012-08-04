تبدیل خانه تاریخی ظهیرالاسلام به پارکینگ تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، خانه های تاریخی یکی یکی تخریب می شوند تا تهران با زیرپا گذاشتن تاریخش، یکی از مدرن ترین شهرهای کشور شود در این میان هیچ یک از سازمانهای دولتی برای تبدیل فرهنگ و تاریخ تهران به ساختمانهای تجاری، مدرن و برج های سربه فلک کشیده کوتاهی نمی کنند از سازمانهای کوچک گرفته تا وزارت خانه های بزرگ.

هستند خانه هایی که هنوز در فهرست میراث فرهنگی قرار نگرفته اند و هر سازمانی با هر قدرتی که دارد به خود اجازه می دهد آن را تغییر کاربری دهد. هر چند که خانه های ثبت شده نیز با بی مهری مالکان آنها و با حمایت دیوان عدالت اداری کشور از ثبت ملی خارج و در نهایت به برج و مخربه تبدیل می شوند. یکی از این خانه های تاریخی، خانه منسوب به امام جمعه در خیابان برادران قائدی، چهارراه ولی آباد است.

خانه قدیمی منسوب به "سید زین العابدین امام جمعه" ملقب به ظهیرالاسلام داماد ناصرالدین شاه که تقریبا 17 سال پیش به سازمان تامین اجتماعی بخش اداره املاک و مستغلات فروخته شد البته اکنون این خانه با نام امام جمعه یا خانه سمیعی آزاد نیز در میان دوستداران میراث فرهنگی نامیده می شود.

نصرالله حدادی، کارشناس میراث فرهنگی در تهران به خبرنگار مهر گفت: این خانه تلفیقی از معماری ایرانی و فرنگی است چرا که معماری برون گرا دارد یعنی حیاط بزرگی و حوض بسیار زیبایی داشته است که از قناتی سرچشمه می گرفت. زیرزمین زیبایی دارد و سقف این خانه شیروانی است و نشان می دهد که به معماری اواخر دوره ناصرالدین شاه برمی گردد.

چند سال پیش شهرداری منطقه 12 به بهانه خطر ریزش، دیوارهای دور تا دور آن را خراب کرد درحالی که سال 85 این خانه در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.

سال 88 قرار بود سازمان تامین اجتماعی در محل این خانه تاریخی پارکینگ و بنایی جدید احداث کند حتی طرح آن را نیز به سازمان میراث فرهنگی استان تهران ارائه کرد اما آن زمان با خبرساز شدن این اتفاق و ثبت بودن خانه در فهرست میراث فرهنگی این طرح مسکوت ماند تا آنکه یکی از کارشناسان بخش املاک تامین اجتماعی به خبرنگار مهر گفت که در چند روز گذشته، رئیس بخش املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی دوباره برای تغییر کاربری این خانه اقدام کرده است و در نامه ای تبدیل این خانه به پارکینگ اختصاصی و طبقاتی سازمان تامین اجتماعی را در دستور کار برنامه های این واحد در سال 91 قرار داده است و به همین منظور دستور داده شده که این ملک باید تا دو ماه دیگر تخریب شود.

پس از یک هفته پیگیری خبرنگار مهر مبنی بر دریافت پاسخ از سازمان تامین اجتماعی و صحت و سقم آن، مسئول دفتر مدیر املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی در واکنش به پاسخگویی این بخش، با جلوگیری از برقراری ارتباط خبرنگار مهر با مدیران این اداره گفت: حق انتشار چنین مطلبی را ندارید سازمان تامین اجتماعی این اختیار را دارد که هر تصمیمی که می خواهد با املاک تحت مالکیت خود انجام دهد!

اکنون خانه ای که زمانی مورد بی مهری شهرداری قرار گرفت و سازمان متولی میراث فرهنگی که اعلام کرده بودجه ای برای خرید و مرمت خانه های تاریخی ندارد، در خیابانی که خانه های تاریخی اش یکی یکی جان می دهند، مانده است میان تبدیل شدن به پارکینگ اختصاصی سازمان تامین اجتماعی و یا ماندن به امیدی تازه. این موضوع تا آخر سال 91 مشخص می شود!