به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی عصر یکشنبه در محفل انس با قرآن در مسجد جامع این شهر ضمن تاکید بر اینکه قرآن کریم کامل‌ترین برنامه زندگی بشری است، گفت: قرآن، تنها کتاب آسمانی است که کسی نتوانسته در آن دست برده و تحریفی در آن به وجود آورد.

وی تصریح کرد: همانطورکه به ما سفارش شده است باید آداب قرائت و گوش دادن به قرآن را فرا بگیریم و برای تلاوت آن وقت بگذاریم.

موسوی با اشاره به اینکه کتاب های انجیل، تورات و قرآن از معجزات پیامبران خدا است که بر انسان ها نازل شده، گفت: به غیر از قرآن کریم در هر دو کتاب انجیل و تورات دست برده شد، در صورتی که دشمنان هرچه کردند نتوانستند در قرآن دخل و تصرف کنند و این از معجزات قرآن است.

وی با اشاره به اینکه کتاب آسمانی انجیل معروف است به اناجیل اربعه! گفت: مگر می شود خداوند 4 انجیل نازل کرده باشد؟ پس این انجیل های کنونی قابل اعتماد نیست.

امام جمعه میامی افزود: ما مفتخریم که درمحضر قرآن هستیم و امروز زندگی خود را با این کتاب بزرگ الهی تنظیم کرده ایم.

موسوی خاطرنشان کرد: خواندن قرآن کریم فضیلت بسیار زیادی دارد به ویژه در ماه مبارک رمضان که به تلاوت آن توصیه فراوان شده است.

وی اظهار داشت: از خواندن قرآن در ماه مبارک رمضان غفلت نکنید و این لحظات را با تلاوت قرآن پربار تر کنید.

در این محفل نورانی که با اجرای برنامه های متنوع قرآنی همراه بود؛ قاریان و حافظان برتر شهرستان میامی به قرائت آیاتی از کلام الله مجید پرداختند.

لازم به ذکر است، در پایان این مراسم به چند تن از قاریان و فعالان قرآنی جوائزی به رسم یادبود اهدا شد.