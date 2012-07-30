مستندی درباره کامبیز درمبخش در حال ساخت است

جواد آتشباری که به تازگی مستند «سلام، من دهباشی هستم» او درباره علی دهباشی، مدیرمسئول نشریه بخارا و از پژوهشگران عرصه فرهنگ راهی بازار شده است، از ساخت یک مستند - پرتره دیگر خبر داد و گفت: بعد از اینکه ساخت مستند «سلام، من دهباشی هستم» آشنایی من با کامبیز درمبخش تقویت شد و تصمیم به ساخت مستندی درباره این گرافیست معروف گرفتم.
این مستندساز درباره مراحل ساخت این اثر تاکید کرد: افرادی را برای انجام مصاحبههای معمول این قبیل مستندها انتخاب کردهام ولی هنوز مصاحبهها انجام نشده است. البته این مستند الان مراحل تصویربرداری را طی میکند و چندین جلسه این کار با حضور درمبخش انجام شده است.
آتشباری افزود: فکر میکنم این کار هم مثل مستند «سلام، من دهباشی هستم» پیش برود که حین مصاحبه و گفتگو با چهرهها، اتفاقات بعضاً غیرمترقبهای که میافتاد، خود فیلم هم کم کم کامل میشد.
وی در عین حال با اشاره به شهرت جهانی درمبخش در زمینه هنر طراحی و گرافیک از اینکه «شرایط به گونهای است که امثال این چهرهها با وجود پتانسیلها و دانش بالایی که دارند، وضعیت مالی و روحی مناسبی ندارند» گلایه کرد و گفت: درمبخش بیش از 55 سال از عمر خود را در عرصه هنر گرافیک صرف کرده اما به جرات میتوان گفت هنوز پاداش زحماتش را نگرفته است؛ همین که او الان با 70 سال عمر مستاجر است، گویای خیلی از چیزها است.
این مستندساز همچنین همچنین از نامساعد بودن شرایط مالی برخی از این قبیل هنرمندان کشورمان انتقاد کرد و افزود: هر چند خالی بودن جیب بعضی از این هنرمندان 10 سال دیگر تاثیر خودش را نشان میدهد، اما حمایتی که امثال درمبخش نیاز دارند، فقط حمایت مالی نیست؛ برای او تنها وجود شرایطی که بتواند کارهایش را عرضه کند، کافی است.
کامبیز درمبخش که سال 1321 در شیراز به دنیا آمد، امروز یکی از معروفترین طراحان، کاریکاتوریستها و گرافیستهای جهان به شمار میرود که چندین جایزه معتبر بینالمللی را هم از آن خود کرده است. از او تاکنون کتابهای متعددی در زمینه تصویرسازی و کاریکاتور منتشر شده که از جمله آنها میتوان بدون شرح، دفتر خاطرات فرشتهها، کتاب کامبیز (در ایتالیا منتشر شد)، میازار موری که دانهکش است، المپیک خنده، سمفونی خطوط و اگر داوینچی مرا دیده بود، اشاره کرد.
جواد آتشباری در ادامه این گفتگو همچنین از پایان مراحل تصویربرداری مستندی درباره یک مجسمهساز افغانی پس از حدود یک سال خبر داد و بدون اشاره به نام وی گفت: در این مستند من بیشتر از آنکه به سطح هنری این مجسمهساز توجه کرده باشم، به تلاش و پشتکار او در کارش آن هم در شرایط سیاسی، اجتماعی افغانستان امروز، اهمیت دادهام.
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