وضعیت اسفبار آب در شرق هرمزگان و تناقض گویی مسئولان/ طغیان هپاتیت آ

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت آب مناطق شرقی هرمزگان طی روزهای اخیر به شدت خبرساز شد و در این میان شاهد تناقض گویی های فراوانی از سوی مسئولان مربوط در خصوص وضعیت آب شهرستانهای شرقی هرمزگان بوده ایم.

خبرسازی مشکل آب شرق هرمزگان از سرنگونی یک دستگاه وانت در شهرستان بشاگرد آغاز شد، طوری که 20 نفر از اهالی روستای بم بارک بخش گوهران بشاگرد برای تهیه آب شرب مورد نیاز خود به وسیله یک دستگاه وانت به سوی سد تنگه سهران در پنج کیلومتری این روستا حرکت می کنند و در راه بازگشت به علت ترکیدگی لاستیک وانت روانه بیمارستان می شوند.

خوشبختانه در این حادثه هیچ کس جان خود را از دست نداد اما این حادثه نشان داد که اهالی روستای 73 خانواری بم بارک بخش گوهران بشاگرد که روستای آنها در چند کیلوکتری سد تنگه سهران با حجم آبگیری 40 میلیون مترمکعب واقع شده به شدت نیازمند آب آشامیدنی سالم هستند، مشکلی که مردم دیگر روستاهای این منطقه همچون کارگنجی، دستگرد، درگاز و گوروی نیز از آن رنج می برند.

تمامی مصوبات اجرایی شده!

این درحالی است که عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در این هفته اعلام کرد، تمامی مصوبات سفر استاندار هرمزگان به شهرستان بشاگرد در بخش آب روستایی اجرایی شده و برخی اقدامات انجام شده از جمله لوله گذاری ها و آبرسانی با تانکر را تشریح کرد.

از طرف دیگر رضا ملانسب فرماندار بشاگرد نیز با اشاره به افزایش 56 درصدی اعتبارات شهرستان بشاگرد در سال جاری اعلام کرده، در استان هرمزگان پس از بندرعباس بیشترین اعتبارات به شهرستان بشاگرد اختصاص پیدا کرده است.

اعتباراتی که باید منجر به رفع نیازهای ضروری مردم از جمله دسترسی به آب آشامیدنی سالم شوند.

با این وجود می توان به این نتیجه رسید که مصوبات آب روستایی در بشاگرد به طور کامل اجرایی نشده و با اعتباراتی که امسال به این شهرستان اختصاص یافته می توان به اجرایی شدن آنها امیدوار بود تا در آینده شاهد دسترسی مردم تمامی روستاهای این منطقه به آب آشامیدنی سالم باشیم.

طغیان هپاتیت آ در شرق هرمزگان به علت آلودگی آب

اما خبرسازی مشکلات آب شرق هرمزگان در هفته اخیر به این مسئله ختم نشد و اظهارات محمود حسین پور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نشان داد که وضعیت کلرزنی آب روستاهای این مناطق نیز چندان مناسب نیست و آب آلوده موجب طغیان بیماری هپاتیت آ در برخی روستاهای شرق هرمزگان شده بود.

وی با اشاره به ابتلای 65 نفر به بیماری هپاتیت آ در مناطق روستایی شهرستانهای جاسک، میناب و بشاگرد و در شرق هرمزگان، علت اصلی این بیماری را آلودگی آب بر اثر عدم توجه کافی به کلرزنی آب و همچنین شکستگی لوله های انتقال آب اعلام کرد.

حسین پور از شیوع بیشتر بیماری هپاتیت آ در شرق هرمزگان ابراز نگرانی کرد و همچنین در خصوص شیوع بیماری وبا بر اثر مصرف آب آلوده نیز هشدار داد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان توصیه کرد کلرزنی آب را با دقت بیشتری انجام دهد تا آب سالم و استاندارد به دست مردم برسد.

اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان به شدت نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: آب آشامیدنی شرق هرمزگان مشکلی ندارد.

اظهارات معاون علوم پزشکی بی اساس است!

عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه کلرزنی و گندزدایی آب روستاها به طور مستمر انجام می شود، تاکید کرد: ادعای معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مبنی بر آلودگی منابع آب بر اثرعدم توجه به میزان کلرزنی کاملا بی اساس است.

وی تصریح کرد: بیماری هپاتیت Aتنها از طریق آب قابلیت سرایت را نداشته بلکه می تواند از طریق غذا، تماس و موارد دیگر نیز سرایت کند، بنابراین با توجه به آمار موجود و تعداد مبتلایان به این بیماری که در مقیاس با تعداد مشترکین روستاهای منطقه شرق استان در حد بسیار بسیار کم است و آب نمی تواند علت بیماری هپاتیت آ باشد زیرا در صورت انتشار این بیماری از طریق آب باید هم اکنون تعداد زیادی از مصرف کنندگان آب شرب در روستاهای مورد نظر مبتلا می شدند. بنابراین باید منشا این آلودگی ها و انتشار آن را در موارد دیگر از جمله غذای نامناسب، اتباع بیگانه و پایین بودن سطح بهداشت عمومی به دلیل آموزش های کم جستجو کرد.

این در حالی است که مشاهدات خبرنگار مهر و عکسهای گرفته شده توسط عکاس این خبرگزاری نشان دهنده وجود آلودگی در آبهای روستاهای شهرستان بشاگرد است و در خصوص علت بیماری ها اظهارات مسئولان دانشگاه علوم پزشکی که مسئول مستقیم سلامت مردم هستند، کاملا قابل استناد است.

در این شرایط رفع آلودگی آبهای روستایی در شرق هرمزگان مسئله ای ضروری است تا از گسترش بیماری در این مناطق جلوگیری شود.