"سرنا ویلیامز" با شکست "شاراپووا" به مدال طلای المپیک دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، "سرنا ویلیامز" که در دو ست پیاپی و با نتایج 6 بر صفر و 6 بر یک "شاراپووا" را از پیش رو برداشت نخستین تنیسور زنی است که هر چهار گرند اسلم را فتح کرده و هم در بخش انفرادی و هم دربخش دوبل مدال طلای المپیک را نیز در ویترین افتخارات خود دارد. سرنا 30 ساله بعد از کسب طلای المپیک گفت: من اکنون تمام افتخارات ممکن در تنیس زنان را کسب کرده ام و می توانم اکنون به دیزنی لند بروم. کاری کردم که هنوز هیچ تنیسور زنی موفق به انجام آن نشده است. فوق العاده هیجان زده هستم، حتی زمان هم برای فکر کردن به این دستاوردهای بزرگ نداشته ام.

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