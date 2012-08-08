به گزارش خبرنگار مهر، اقدام مشکوک و ابهام برانگیز برخی صرافی‌ها در حذف قیمتها از تابلوها در روزهای گذشته، موجبات ملتهب شدن بازار ارز و سکه را فراهم کرد و حتی قیمت دلار را تا 2240 تا 2250 تومان هم بالا برد.

این در حالی است که از امروز صبح - چهارشنبه- دوباره صرافی‌ها قیمتها را به تابلوهای خود بازگردانده‌اند. برهمین اساس، قیمت دلار ساعت 11 امروز در تابلوی صرافان میدان فردوسی 2220 تومان، یورو 2700 تومان و پوند 3400 تومان درج شده است.

نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ساعت 11 امروز چهارشنبه در بازار 786هزار تومان، طرح جدید 784 هزار تومان، نیم سکه 392 هزار تومان، ربع سکه 197 هزار و 500 تومان و گرمی 115 هزار تومان اعلام شد. قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی بیش از 80 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود 1609 تومان است.