اسامی داوران دیدارهای آغازین هفته پنجم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه و اسامی دیدارهای آغازین هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه - 27/5/91
* فولادخوزستان - مس کرمان، ساعت 22، ورزشگاه تختی اهواز
داور: اشکان خورشیدی، کمکها: غلام آموزگار و حسن یوسفی، داورچهارم: موعود بنیادیفر
ناظر داوری: نادر جعفری
نماینده فدراسیون: غلامحسین بهنیا
* صبای قم - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: محسن قهرمانی، کمکها: تورج عیوض محمدی و علیرضا کناری، داورچهارم: جمشید دانش مهر
ناظر داوری: عبدالله باعزم
نماینده فدراسیون: محمد غضبان
* آلومینیوم هرمزگان - راه آهن، ساعت 22، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
داور: سعید بخشیزاده، کمکها: مجید ویشگاهی و سمیه قاسمی، داورچهارم: بابک وسیله بر
ناظر داوری: سعید بطحایی
نماینده فدراسیون: حسین شمس
* نفت تهران - پیکان تهران، ساعت 22، ورزشگاه دستگری تهران
داور: میرمهدی سیدعلی، کمکها: محمدرضا منصوری و رحیم شاهین، داورچهارم: غلامرضا جباری
ناظر داوری: زاهد بحرینی
نماینده فدراسیون: مصطفی حکمت شعار
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