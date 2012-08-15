  1. ورزش
۲۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

اسامی داوران دیدارهای آغازین هفته پنجم لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران دیدارهای آغازین هفته پنجم لیگ برتر اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای آغازین هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که براین اساس دیدار صبای قم - فجرشهید سپاسی شیراز را محسن قهرمانی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه و اسامی دیدارهای آغازین هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
جمعه - 27/5/91
* فولادخوزستان - مس کرمان، ساعت 22، ورزشگاه تختی اهواز
داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: غلام آموزگار و حسن یوسفی، داورچهارم: موعود بنیادی‌فر
ناظر داوری: نادر جعفری
نماینده فدراسیون: غلامحسین بهنیا

* صبای قم - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: تورج عیوض محمدی و علیرضا کناری، داورچهارم: جمشید دانش مهر
ناظر داوری: عبدالله باعزم
نماینده فدراسیون: محمد غضبان

* آلومینیوم هرمزگان - راه آهن، ساعت 22، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و سمیه قاسمی، داورچهارم: بابک وسیله بر
ناظر داوری: سعید بطحایی
نماینده فدراسیون: حسین شمس

* نفت تهران - پیکان تهران، ساعت 22، ورزشگاه دستگری تهران
داور: میرمهدی سیدعلی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و رحیم شاهین، داورچهارم: غلامرضا جباری
ناظر داوری: زاهد بحرینی
نماینده فدراسیون: مصطفی حکمت شعار

کد مطلب 1674346

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