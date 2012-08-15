اسامی داوران دیدارهای آغازین هفته پنجم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه و اسامی دیدارهای آغازین هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 27/5/91

* فولادخوزستان - مس کرمان، ساعت 22، ورزشگاه تختی اهواز

داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: غلام آموزگار و حسن یوسفی، داورچهارم: موعود بنیادی‌فر

ناظر داوری: نادر جعفری

نماینده فدراسیون: غلامحسین بهنیا

* صبای قم - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: تورج عیوض محمدی و علیرضا کناری، داورچهارم: جمشید دانش مهر

ناظر داوری: عبدالله باعزم

نماینده فدراسیون: محمد غضبان

* آلومینیوم هرمزگان - راه آهن، ساعت 22، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان

داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و سمیه قاسمی، داورچهارم: بابک وسیله بر

ناظر داوری: سعید بطحایی

نماینده فدراسیون: حسین شمس

* نفت تهران - پیکان تهران، ساعت 22، ورزشگاه دستگری تهران

داور: میرمهدی سیدعلی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و رحیم شاهین، داورچهارم: غلامرضا جباری

ناظر داوری: زاهد بحرینی

نماینده فدراسیون: مصطفی حکمت شعار