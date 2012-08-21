به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی طرح نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان که در بخش گاز خود دارای 6 واحد 159 مگاواتی در مجموع به ظرفیت 954 مگاوات بود از اردیبهشت سال 83 در 12 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شیروان آغاز شد.
واحد نخست توربین گازی این نیروگاه در فروردین ماه 85 به ظرفیت اسمی 159 مگاوات وارد شبکه سراسری برق کشور شد و قرار بود براساس برنامه زمانبندی، سایر واحدهای آن نیز هر یک به فاصله یک ماه و نیم از یکدیگر وارد شبکه سراسری شوند.
واحدهای گازی این نیروگاه به مرور به بهره برداری رسید و در واقع سیکل نخست آن با 6 واحد گازی 159 مگاواتی تکمیل شد و مصرف برق تولیدی این واحد نیروگاهی نیز در شبکه برق استانی و ملی آغاز شد، اما تکمیل سیکل دوم آن همچنان به تعویق افتاده است.
تعلل در اجرای مرحله دوم نیروگاه سیکل ترکیبی
سیکل نخست نیروگاه شیروان فعالیت تولید خود را ادامه میداد اما با وجود گذشت بیش از 3 سال، تکمیل مرحله دوم آن بنا به دلایلی که مهمترین آنها کمبود اعتبار عنوان شده به تعویق افتاده است، تعویقی که سبب میشود بنا به گفته کارشناسان روزانه یک میلیارد تومان سرمایه دود شود.
دود و بخار حاصل از فعالیت گازی این نیروگاه روزانه از طریق 6 خروجی بخار با قدرت خروج حدود 50 متر وارد جو میشود و به علت اینکه ترکیبی از دی اکسید کربن، مونوکسید کربن و ... است علاوه بر آسیبهای زیست محیطی، به علت عدم استفاده روزانه حدودا یک میلیارد تومان نیز ضرر اقتصادی به دنبال دارد.
تکمیل این بخش و استفاده از این نیروی خروجی، سیکل ترکیبی این نیروگاه بوده که به تعویق افتاده و داد مردم و نمایندگان این شهرستان را بلند کرده است.
آنان میگویند در حالی که هزینه گاز مصرفی این نیروگاه روزانه حدود 900 میلیون تومان است و در حال حاضر نیز یکی از بدهکارترین مصرف کنندگان گاز خراسان شمالی است، نباید اجازه داد روزانه یک میلیارد تومان سرمایه موجود دود شود.
پیش از این نماینده وقت شهرستان شیروان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تخصیص اعتبار برای این نیروگاه و جلوگیری از هدررفت سرمایه تاکید کرده بود.
محمدرضا حسین نژاد مشکل توقف اجرای مرحله دوم این نیروگاه را کمبود اعتبار عنوان کرده و گفته بود: برخی تجهیزات این واحد خریداری شده اما عملیات ساختمانی برجکهای خنک کننده آن باقی مانده و برای تکمیل و راه اندازی آن نیازمند اعتبار است.
بی مهری «مهر ماندگار» به نیروگاه سیکل ترکیبی
چندی پیش و در بحبوحه قرار گرفتن پروژهها در لیست طرحهای مهر ماندگار و قول اتمام آنها در پایان دولت دهم، نماینده فعلی شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در ردیف طرحهای مهر ماندگار قرار گیرد.
عبدالرضا عزیزی انتقاد از روند فعلی پیشرفت پروژهها و واحدهای تولیدی این شهرستان که تاثیر مستقیمی در میزان بیکاری جوانان شیروانی گذاشته است گفت: باید هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکلات و موانع موجود کارخانجات و واحدهای تولیدی این شهرستان اقدام مقتضی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم همچنین با اشاره به جذب اعتبارات لازم برای ادامه فعالیت شرکتهای فعال در بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان گفت: کل اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی سه واحد بخار این نیروگاه 430 میلیارد تومان بوده و در صورت راه اندازی 3 واحد فوق، این مبلغ ظرف مدت 430 روز برگشت داده میشود.
وی پیشنهاد داد: با توجه به حساسیت و تاثیر فراوانی که این پروژه در بخش انرژی دارد به عنوان طرح ماندگار مهر در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد.
وی اضافه کرد: طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان از سه سال گذشته علی رغم خرید 3 هزار میلیارد ریال تجهیزات برای آن نیمه کاره مانده است.
وی افزود: با تامین اعتبار مورد نیاز این نیروگاه میتواند با تمام ظرفیت به کار خود ادامه داده و بخش زیادی از برق مورد نیاز کشور را تامین کند.
نماینده مردم شیروان گفت: مجوز زیست محیطی برای واحدهای انرژی این نیروگاه اخذ شده و با تامین اعتبار این نیروگاه راه اندازی میشود.
بدهی بیشتر از کل اعتبارات
در حالی که اجرای مرحله دوم نیروگاه سیکل ترکیبی با وجود خرید برخی تجهیزات به علت عدم تخصیص اعتبار همچنان به تعویق افتاده و در بهترین حالت آن تنها 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، میزان بدهی گاز این نیروگاه همچنان بالاتر میرود.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 470 میلیارد ریال بابت گاز مصرفی خود به این شرکت بدهی معوقه دارد.
حسین تقی نژاد اظهارداشت: میزان بدهی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شرکت گاز بیش از کل اعتبارات اختصاصی به این شرکت در سال جاری است.
وی اضافه کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در حالی این میزان بدهی معوقه دارد که برق تولیدی این واحد نیروگاهی در شبکه برق استانی و ملی مصرف میشود.
وی افزود: اکنون مطالبات ما از این واحد نیروگاهی از طریق استان و نیز رایزنی شرکت ملی گاز ایران با وزارت نیرو پیگیری میشود تا بتوان این مطالبات را دریافت کرد.
به گفته وی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در استان خراسان شمالی از واحدهای پرمصرف در زمینه سوخت گازی است.
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