ديدار تيم هاي فوتبال ابومسلم و استقلال اهواز لغو شد

به گزارش خبرنگار"مهر" با توجه به شركت تيم منتخب باشگاههاي كشور در نخستين دوره بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي درعربستان و حضور بيش از سه بازيكن تيم ابومسلم در تيم مذكور ، ديدار اين تيم مقابل استقلال اهواز در چارچوب هفته بيست و چهارم رقابتهاي ليگ برتر كه قرار بود روز 21 فروردين ماه در ورزشگاه تختي مشهد برگزار شود به زمان ديگري موكول شد .

سازمان ليگ برترهمچنين اعلام كرد زمان جديد اين ديدار متعاقبلا اعلام خواهد شد .

برنامه هفته بيست و چهارم رقابتهاي ليگ برتر به شرح زير است :

يكشنبه 21/1/84

* سايپا تهران - پگاه گيلان ( ورزشگاه شريعتي كرج)

* پاس تهران - فجرسپاسي شيراز( ورزشگاه دستگردي )

* ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان ( ورزشگاه فولاد شهر)

* پيكان تهران - ملوان بندر انزلي(ورزشگاه پيكان شهر)

*برق شيراز - شموشك نوشهر ( ورزشگاه حافظيه)

*فولاد خوزستان - استقلال تهران ( ورزشگاه تختي اهواز)

* پرسپوليس تهران - صبا باطري ( ورزشگاه آزادي )

گفتني است به جز ديدار تيم هاي پرسپوليس و صبا باطري كه ساعت 19 برگزار خواهد شد ساير ديدارها ساعت 17 انجام خواهد شد .



