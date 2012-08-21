قیمت انواع مرغ در بازار/ مرغ کیلویی 6000 تومانی در بازار!

محمد یوسفی در گفتگو با مهر در مورد قیمت فعلی مرغ در بازار اظهارداشت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری بین 3800 تا 3900 تومان و قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ در بازار بین 5300 تا 5400 تومان است.

وی درعین حال تصریح کرد: متاسفانه بدلیل اینکه برای همه فروشگاهها رویه مشخصی برای عرضه گوشت مرغ وجود ندارد چند نوع نرخ برای عرضه گوشت مرغ از 5300 تا 6000 تومان در سطح شهر مشاهده می کنید!

این فعال حوزه صنعت پرورش مرغ گوشتی افزود: البته کسی که گوشت مرغ را کیلویی 6000 تومان می فروشد هیچگاه تابلوی قیمت نمی‌زند و وقتی که به او مراجعه می کنید بصورت شفاهی اعلام می کند که مرغ کیلویی 6000 تومان است درحالیکه براساس قوانین موجود همه واحدهای عرضه گوشت مرغ باید برچسب قیمت و همچنین فاکتورهای فروش خود را عرضه کنند.

وی اضافه کرد: در این رابطه مسئولان نظارتی باید با گرانفروشان برخورد کنند تا بیش از این به مردم فشار نیاید.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران همچنین دربیان این اختلاف شدیدی قیمتی گوشت مرغ در نقاط مختلف شهرعنوان کرد:درحقیقت قیمت مرغ زنده درب مرغداری و قیمت مرغ درب کشتارگاهها تقریبا ثابت است ولی هر فروشگاهی در سطح شهر متناسب با میزان عرضه گوشت مرغ و هزینه هایی که دارد قیمت گوشت مرغ را تعیین می کند.

