به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا حیدری دبیر پروژه ادبی «قصههای جور واجور» ویژه گروه سنی نوجوان با اعلام اینکه نخستین مجموعه داستان کوتاه این پروژه با عنوان «خیابانی که حوصلهاش سر رفت» زیر چاپ است، گفت: این کتاب شامل 30 داستان کوتاه نوجوان است که در حجمی حدود 500 صفحه منتشر میشود.
وی افزود: این مجموعه داستان با داستانهایی از محسن مؤمنی شریف، محمد حمزه زاده، فرهاد حسنزاده، داوود امیریان، مهدی میرکیایی، معصومه عیوضی، یعقوب آژند و دیگر نویسندگان به زودی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر میشود.
این نویسنده درباره انگیزه پیدایش این پروژه ادبی یادآور شد: مجلات و مجموعه داستانهای نوجوان که در گذشته از سوی حوزه هنری منتشر میشد، دارای تک قصههایی بودند که بعدها هیچ گاه منتشر نشدند، اما از آنجا که به لحاظ زیبایی شناسی قابلیت بالایی دارند، تصمیم گرفتیم بعد از سالها دوباره آنها را در قالب مجموعه داستان هایی منتشر کنیم.
حیدری ادامه داد: بخشی از داستانهای این پروژه با جست وجو در این مجلات و مجموعه داستانهای نوجوان تهیه شد و بخشی هم داستانهایی هستند که از نویسندگان مختلف جمع آوری شده است.
وی درباره چگونگی گزینش آثار گفت: این داستانها در چند مرحله غربال شده است؛ در مرحله نخست داستانهایی که در طی این سالها در قالب کتاب یا مجموعه داستان مجددا چاپ شدهاند، کنار گذاشته شد. در مرحله بعد از آن جا که این داستانها مربوط به دهههای گذشته بود، در فرآیند انتخاب سعی بر این بود داستانهایی گزینش شود که به فضای فکری نوجوان امروزی نزدیک باشد.
این نویسنده گفت: علاوه بر داستان های قدیمی، در این مجموعه همچنین داستانهایی از نویسندگان نو قلم که اثر آنها به تأیید شورای کارشناسی دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری رسیده، دیده میشود.
حیدری درباره درونمایه این داستانها گفت: درونمایه و مضامین این داستانها مختلفاند و موضوعاتی چون جنگ تحمیلی، انقلاب اسلامی، روستا و ... را شامل میشود.
وی افزود: اگرچه این داستانها ویژه گروه سنی نوجوان است، اما میتواند برای مخاطب بزرگسال نیز حس نوستالوژی داشته باشد.
حیدری در پایان با بیان اینکه دومین مجموعه داستان کوتاه این پروژه ادبی در حال آماده سازی است، افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری دومین کتاب از مجموعه «قصههای جور وا جور» هم منتشر شود.
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