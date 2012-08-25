به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر شنبه در دیدار فرماندار و مدیران اجرایی شهرستان سمنان، دور اندیشی را عامل وحدت دانست و گفت: مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی خادمین مردم هستند.

وی ضمن تبریک هفته دولت، اساسی ترین وظیفه دولت را رفع مشکلات مردم دانست و با تاکید بر تلاش خستگی ناپذیر رئیس جمهور و اعضاء دولت گفت: نادیده گرفتن حجم گسترده خدمات دولت دور از انصاف است.

عضو مجلس خبرگان رهبری، هفته دولت را مهم خواند و افزود: نخستین اهمیت این هفته بزرگداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر است.

شاهچراغی افزود: این دو شهید دارای ویژگی های بسیار مهمی نظیر ساده زیستی، مردمی بودن و تاثیر نداشتن ریاست و قدرت در منش اخلاقی آنها بودند.

وی گفت: دولتمردان فعلی نیز باید مانند این دوشهید ساده زیست با مردم و در خدمت مردم بودن را الگوی ظاهر و باطن خود کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان گفت: توجه مسئولان به وظایف و مسئولیت های خود و انجام وظیفه بر اساس موازین شرعی و اسلامی، سعادت افراد را به همراه دارد.

شاهچراغی از مدیران شهرستان سمنان خواست تا به صرف سرمایه عمر خود، دوران جوانی و کسب روزی حلال و نیز ولایت پذیری و محبت به اهل بیت توجه نمایند و رضای باری تعالی و رضایت خلق را در کار خود مد نظر قرار دهند.

فرماندار سمنان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت گفت: در این هفته 79 پروژه با اعتباری معادل 332 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

حسن سعدالدین با بیان اینکه هماهنگی و وحدت مسئولان اجرایی در سایه تبعیت از ولایت عامل مهمی در کسب دستاوردهای بزرگ دولت در شهرستان سمنان است افزود: هماهنگی و وحدت مسئولان اجرایی و هماهنگی دولت با بخش‏رهای مختلف در کشور در سایه امر ولایت عامل دستاوردهای بزرگ دولت است.

وی یادآور شد: همه مسئولان شهرستان سمنان با همدلی و همکاری در راستای رفع نیازها و درخواست‏ های مردم همچون گذشته انجام وظیفه می‏ کنند.

مقام عالی دولت در شهرستان سمنان در پایان تصریح کرد: مدیران ادارات این شهرستان در اجرای توصیه امام راحل در خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نمی کنند و با همدلی و همکاری در رفع نیازها و درخواست های مردم همچون گذشته انجام وظیفه می نمایند.