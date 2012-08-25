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۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

صنیعی نژاد خبر داد:

خرمشهر؛ مقصد بعدی برای احداث شبکه فاضلاب مدرن

خرمشهر؛ مقصد بعدی برای احداث شبکه فاضلاب مدرن

خرمشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: روز یکشنبه این هفته کلنگ فاز اول طرح فاضلاب شهر خرمشهر در مناطق غفار نصیری، کوت شیخ و موسوی به زمین زده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی صنیعی نژاد، با بیان این مطلب افزود: در این طرح 23 کیلومتر خط انتقال اصلی و 28 کیلومتر انشعابات و خطوط فرعی با اعتباری بالغ بر 73  میلیارد ریال از محل فروش اوراق مشارکت به مرحله اجرا گذاشته می شود.
 
وی هدف از اجرای این طرح عظیم زیست محیطی را جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب، ساماندهی و جلوگیری از ورود فاضلاب به سطح معابر شهری و کانال آبهای سطحی و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی در منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح بیش از 24  هزار نفر از مردم خرمشهر را از شبکه مدرن و  به روز فاضلاب برخوردار می کند.


سرپرست شرکت آبفای استان خوزستان، مناطق قابل اجرا در این طرح را مناطق غفار نصیری، کوت شیخ و بخشی از منطقه موسوی شامل خیابان های مولوی، زابل، مانی، شیرین، ستوده اول، ستوده دوم و سوم، بلوار شهید رجایی، بلوار رسول اکرم، بلوار حجاب و بلوار ساحلی ذکر کرد.

صنیعی نژاد تصریح کرد: با توجه به اینکه این طرح مناطق وسیعی از شهر را شامل می شود از ساکنین این مناطق تقاضا می شود تا با صبر و تحمل و سعه صدر، کارکنان شرکت آبفای استان را تا پایان اجرای این طرح همراهی کنند.
 
وی با بیان اینکه اجرای فاز اول، بخشی از طرح جامع فاضلاب شهر خرمشهر است، عنوان کرد: جمع کل خطوط لوله گذاری در طرح جامع فاضلاب شهر خرمشهر 258 کیلومتر است که اجرای مابقی این طرح ان شا الله در فازهای بعدی به مرحله اجرا در می آید.
 
افق طرح جامع فاضلاب خرمشهر سال 1415 بوده و در افق طرح 332 هزار نفر جمعیت را تحت پوشش قرار خواهد داد.
کد مطلب 1680144

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