ممنوعیت برگزاری تور هتل ارم کیش به دلیل نارضایتی گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، هتل ارم کیش که اتاقهای خود را به دو بخش هتل 4 ستاره و هتل دو ستاره تقسیم بندی کرده، یکی از هتلهای جزیره کیش است که گنجایش پذیرش حدود هزار نفر را در اتاقهای خود دارد.

این هتل در بهمن ماه سال 90 براساس بررسی خدمات و درجه بندی هتلهای جزیره، یک ستاره خود را به دلیل بی کیفیت بودن خدمات ارائه شده از دست داد اما هنوز در آگهی صفحات روزنامه ها، سایت های رزرواسیون و یا حتی تبلیغات تورهای گردشگری، آژانسهای مسافرتی از نام هتل 5 ستاره و هتل سه ستاره کیش استفاده می کنند درحالی که این هتل، تعدادی اتاق سوئیت مانند در کنار ساختمان اصلی خود ایجاد کرده است که از لحاظ استاندارد و از نظر اتحادیه هتلداران کیش هتل یک ستاره به شمار می آید. آژانسداران نیز هنگام قرارداد با مسافر اعلام می کنند این بخش هتل، سوئیتی در حد یک هتل سه ستاره است.

با این حال در مدت اخیر بسیاری از گردشگران از خدمات تورهای گردشگری این هتل ابراز نارضایتی کرده اند چرا که به عنوان مثال مسافران هتل 4 ستاره و این هتل یک ستاره در ایام تابستان هر دو از یک رستوران استفاده می کردند به همین دلیل کیفیت خدمات رستوران این هتل بسیار کاهش پیدا کرده بود.

غذای نامطلوب، سرویس دهی گارسون های رستوران، عدم نظافت میزها به دلیل ازدیاد مسافر، نامناسب بودن سرویسهای غذاخوری تنها برخی از شکایت های مسافران و گردشگران این هتل بوده است.

در این باره مسیح الله صفا به خبرنگار مهر گفت: از آنجه که مسافران به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی و خدمات هتلی از تورهای گردشگری این هتل ابراز نارضایتی کرده بودند، سازمان منطقه آزاد کیش با اختیارات خود مبنی بر جلوگیری از خدمات غیراستاندارد، بنا به تذکرات متعدد تصمیم گرفت که تا اطلاع ثانوی فروش تورهای این مجموعه را ملغی اعلام کند.

وی افزود: زمانی که نواقص برطرف شود، دوباره تورهای گردشگری هتل ارم فروخته می شود.

در توضیح این مطلب، ناصر قاسمی نیا معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش هم گفت: سازمان منطقه آزاد کیش طی یک سال گذشته بارها نسبت به بهبود وضعیت هتل ارم، بهینه سازی و رفع نواقص، نوسازی و بازسازی بخش های فرسوده و جلوگیری از بروز نارضایتی مسافران و گردشگران به مسئولان هتل ارم تذکر داده و متأسفانه تاکنون این تذکرات هیچ اثری نداشته است.

سازمان منطقه آزاد کیش به منظور احترام به مسافران و گردشگران از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخواست کرده به دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کشور ابلاغ شود تا از فروش تور هتل ارم جزیره کیش تا اطلاع ثانوی و تا رفع کردن تمامی نواقص و مشکلات موجود خودداری کنند.