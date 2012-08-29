پانسیون شش واحدی مرکز بهداشت کنگان کلنگزنی شد

زینب حسینی در حاشیه کلنگ‌زنی پانسیون شبکه بهداشت شهرستان کنگان به خبرنگار مهر گفت: پانسیون شش واحدی مرکز بهداشت کنگان به مساحت 660 متر در سه طبقه و با میزان 320 میلیون تومان اعتبار از محل سفر مقام معظم رهبری، کلنگ‌زنی شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان مجری این طرح را دانشگاه علوم پزشکی بوشهر عنوان کرد وافزود: آغاز به کار این پروژه شهریور 91 است و پیش بینی می شود که حدودا پس از یک سال این طرح به انجام برسد.

وی در خصوص چشم انداز ساخت این پانسیون اظهار داشت: با راه اندازی این واحدها و جذب پزشکان، خدمات بیشتر و بهتری به همشریان ارائه خواهد شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان ضمن تقدیر و تشکر از فرماندار شهرستان و ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اشاره ای نیز به فرصت‌های ایجاد شده در قبال این پروژه برای شهر کرد.

وی بیان داشت: با راه اندازی این واحدها، تعداد پزشکان بیشتری می توان جذب کرد و جذابیت و امکانات بیشتری برای ماندگاری آن ها فراهم خواهد شد.