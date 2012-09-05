به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو در دیدار با رحمت بابا کلانف وزیر ایالتی منابع آب هند، گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در روابط بانکی برای ایران ایجاد شده، تصمیم ایران بر این است که با منابع مالی حاصل از فروش نفت به هند، ظرفیتی برای انجام پروژه‌ها در ایران به وجود آید.

این عضو کابینه دولت دهم با اعلام اینکه لیست طرح‌ها و پروژه هایی را آماده کرده و با خود به هند می آوریم، تصریح کرد: از این رو با تا با کمک شما پیمانکاران خوبی را انتخاب کنیم و با استفاده از فاینانس طرح‌هایی در ایران اجرا شود.

وزیر نیرو سفر به هند را از اولویت های کاری خود دانست و افزود: علاقه شخصی من به هند و ارتباط عمیق هند و ایران بسیار زیاد است و وظیفه ما مسئولان این است که تلاش کنیم اشتراک‌های فرهنگی دو کشور ظهور کند.

وی به حضور نخست وزیر هند در اجلاس غیرمتعهدها اشاره کرد و افزود: این حضور چشم انداز روابط دو کشور را بهبود بخشیده و سخنان نخست وزیر هند در اجلاس به ویژه در زمینه مسایل انرژی های تجدیدپذیر، در توسعه روابط دو کشور بسیار موثر است.

این مقام مسئول افکار مسئولان دو کشور ایران و هند را به هم نزدیک دانست و گفت: آمدن هیات هندی به ایران غنیمت است و باید از این فرصت، بیشترین استفاده را کرده و ارتباط ها را توسعه دهیم.