تیم فوتبال هفت نفره ایران مغلوب روسیه شد/ طلسم نشکست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، در آغاز هفتمین روز از چهاردهمین دوره بازی‎های پارالمپیک، امروز چهارشنبه تیم فوتبال هفت نفره ایران در حضور 1500 تماشاگر حاضر در ورزشگاه "ریور بانک آرنا" به مصاف روسیه رفت و با نتیجه 3 بریک متحمل شکست شد. ایران در حالی نتیجه دیدار امروز را واگذار کرد که تاکنون موفق به کسب پیروزی برابر روسیه نشده است.

روسیه یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در مسابقات فوتبال هفت نفره بازی‎های پارالمپیک لندن است. این تیم با تک گل "کولیگین" که در دقیقه 18 به ثمر رسید، نیمه نخست بازی را با برتری یک بر صفر خود به پایان رساند. تیم ایران برای جبران نتیجه نیمه دوم را با یک تغییر آغاز کرد. در آغاز این نیمه خطای بازیکن روسیه روی آتش افروز تیم ایران را صاحب یک موقعیت پنالتی کرد.

فرزاد مهری در دقیقه 36 با استفاده از این موقعیت موجب مساوی شدن نتیجه شد اما بلافاصله روسی‎ها دوباره نتیجه را تغییر داده و پیش افتادند. "لاریونوف" در دقیقه 37 دومین گل روسیه را به ثمر رساند. در دقیقه 46 هم سومین گل روسیه توسط "رامونوف" به ثمر رسید.

دیدار با روسیه سومین و آخرین دیدار تیم فوتبال هفت نفره ایران در مرحله مقدماتی بازی‏های پارالمپیک لندن بود. شاگردان امین الله مانی که در گروه A قرار دارند پیش از این نیز و در مصاف با تیم‏های هلند و آرژانتین به برتری دست یافته و صعود خود را به مرحله نیمه نهایی قطعی کرده بودند.

در دیگر دیدار گروه A مسابقات فوتبال هفت نفره بازی‏های پارالمپیک لندن، امروز تیم‏های آرژانتین وهلند به مصاف هم می‌روند. با برگزاری این دیدار رده‎بندی نهایی تیم‎ها در این گروه مشخص می‎شود اگرچه صدرنشینی روسیه (بدون باخت) و عنوان دومی ایران (دوبرد و یک باخت) در این گروه قطعی است.

دیدارهای مرحله رده بندی روز جمعه برگزار می‏شود. در این مرحله روسیه به عنوان صدرنشین گروه A به مصاف تیم دوم گروه B می‎رود و ایران هم به عنوان تیم دوم گروه A به مصاف صدرنشین گروه مقابل خواهد رفت. در پایان دیدارهای امروز تیم‎های اول و دوم گروه B مشخص خواهد شد.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 29 اوت تا 9 سپتامبر (8 تا 19 شهریور) در لندن برگزار خواهد شد. بیش از چهار هزار ورزشکار از 140 کشور جهان در این بازی‌ها شرکت دارند و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای پیشرو با 79 ورزشکار در بازی‌های فوق حاضر است.