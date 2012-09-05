حمله اراذل و اوباش به 19 خودرو در تهران/ متهمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلی از دستگیری دو تن از اراذل و اوباش محدوده قلهک خبر داد و گفت: این دو متهم با تخریب 19خودرو در محدوده اختیاریه و قلهک باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی در منطقه شده بودند. نیمه شب گذشته تعدادی از شهروندان ساکن اختیاریه و قلهک با مرکز فوریتهای پلیسی 110 تماس گرفته و اعلام کردند که دو تن از اراذل و اوباش منطقه با اقدامات خود آسایش شهروندان را سلب کرده اند.

وی افزود: با هماهنگیهای انجام شده بلافاصله دو تیم از ماموران تجسس و اطلاعات پلیس پیشگیری پایتخت و ماموران کلانتری 124 قلهک به محل اعزام و اقدامات خود را برای دستگیری و شناسایی متهمان آغاز کردند.

سرهنگ خانچرلی ادامه داد: طبق اظهارات شهروندان و اهالی محل، دو سرنشین یک دستگاه خودروی سواری، با استفاده از باطوم و چوب دستی وارد محله های مذکور شده و اقدام به تخریب شیشه ها و درهای خودروهای پارک شده در سه خیابان این محدوده کرده اند اما زمانی متوجه شده اند شهروندان با پلیس تماس گرفته اند، از محل متواری شدند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت اظهار داشت: در این خرابکاری، متهمان به 10 دستگاه خودروی پارک شده در کنار خیابان خسارت وارد کرده و شهروندان درخواست رسیدگی و بازداشت متهمان را داشتند.

سرهنگ خانچرلی عنوان داشت: با توجه به حساسیت موضوع نتیجه تحقیقات در اختیار جانشین دادسرای ناحیه 3 قرار گرفت و دستگیری متهمان در دستور کار ماموران قرار گرفته و با استعلام مشخصات خودروی متهمان که توسط شهروندان ارایه شد، ماموران توانستند مالک خودرو و محل زندگی وی را شناسایی کنند.

وی افزود: زمانی که ماموران به منزل مالک خودرو مراجعه کردند متوجه شدند که مالک خودرو یکی از همان دو شروری است که اقدام به تخریب اموال خصوصی و ایجاد اخلال در نظم عمومی کرده اند که بر همین اساس ماموران به منزل وی که در تهرانپارس بود اعزام شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: بلافاصله این متهم بازداشت شده و برای انجام بازجویی به کلانتری 124 قلهک منتقل شد که طی بازجویی های انجام شده این متهم که "حامد" نام داشت به جرم خود اعتراف و همدست خود را نیز معرفی کرد.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت عنوان داشت: بلافاصله در کمتر از نیم ساعت این متهم نیز که "دانیال" نام داشت، در منزل خود بازداشت و پس از روبرو شدن با همدست بازداشت شده اش در کلانتری به جرم خوداعتراف کرد.

سرهنگ خانچرلی در ادامه خبر از دستگیری یک شرور دیگر در محدوده مرتضوی و اسکندری خبر داد و گفت: با اعلام خبری از سوی شهروندان در خصوص تخریب 9 دستگاه خودرو در محدوده های مذکور ماموران کلانتری 112 ابوسعید، به محل اعزام شدند و در بررسی های خود دریافتند که یک شرور سابقه دار اقدام به تخریب این خودروها کرده و پیش از رسیدن ماموران از محل متواری شده اند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت اظهار داشت: از اهالی محل تحقیق انجام شده که طی آن مشخص شد این شرور با یک دستگاه خودروی سواری در محل حاضر شده که شهروندان موفق شدند، شماره پلاک و مشخصات خودرو را در نوشته در اختیار پلیس قرار دهند.

خانچرلی تصریح کرد: بلافاصله مشخصات خودرو و متهم استعلام شده با توجه به سوابق موجود در سیستم پروفایل پلیس، متهم در مخفیگاهشان بازداشت و برای تحقیقات به کلانتری منتقل شد.

وی ادامه داد: این در حالی بود که متهم مذکور در بازجویی های انجام شده به جرم خود اعتراف کرده و عنوان داشت که در این اقدام تبهکارانه دو نفر دیگر به عنوان همدست همراه وی بودند که در حال حاضر تلاش و اقدامات پلیس برای شناسایی و بازداشت این دو متهم نیز ادامه دارد.