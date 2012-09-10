محاکمه سیف الاسلام قذافی 5 ماه به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر دادستانی کل لیبی شب گذشته اعلام کرد که محاکمه سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی به مدت پنج ماه به تاخیر افتاد.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که موریتانی هفته گذشته "عبدالله السنوسی" مقام اول امنیتی رژیم دیکتاتوری معمر قذافی را که در کشورش بازداشت شده بود را به لیبی تحویل داد.

دادستانی لیبی اعلام کرده است که برای استفاده از اطلاعاتی که السنوسی در جریان بازجویی های خود در اختیار مسئولان لیبی قرار خواهد داد محاکمه سیف الاسلام را چند ماه به تعویق انداخته است.

مسئولان لیبی پیش از این اعلام کرده بودند محاکمه سیف الاسلام قذافی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد.