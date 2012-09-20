راه اندازی اینترنت ملی تا چند روز آینده/قطارهای سریع السیر در کشور

اینترنت ملی به مرحله استفاده رسید

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات از آغاز بکار شبکه ملی اطلاعات تا هفته آینده در کل کشور و برای تمامی دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: حدود 42 هزار دستگاه دولتی تمامی ارتباطاتشان از شبکه اینترنت به شبکه ملی منتقل می‌شود.

رضا تقی پور با تاکید براینکه هم اکنون تفکیک شبکه اینترنت از شبکه ملی اطلاعات برای دستگاههای دولتی در 29 استان انجام شده است، گفت: این پروژه تا هفته دیگر در کل کشور و در تمامی مراکز سوئیچ استانی یعنی 31 استان عملیاتی و طی مراسمی پرده برداری می شود.

وی در عین حال با اشاره به تبلیغات برخی شرکتهای اینترنتی در زمینه فروش اینترنت ملی یک مگابیتی با قیمت 7500 تومان به شهروندان هشدار داد: عرضه پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در این مرحله هنوز برای مردم آغاز نشده است و ارائه پهنای باند به مردم و شخصیتهای حقیقی شرایط دیگری را نیاز دارد که در زمان نهایی شدن، اعلام عمومی خواهد شد.

خطوط قطارهای سریع السیر راه اندازی می شود

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه با اجرای پروژه قطارهای سریع السیر ایران جز 10 تا 15 کشور دارنده این فناوری می شود، گفت: فاز مطالعاتی این پروژه در دستور کار قرار دارد و تا یک ماه آینده گزارش آن به شورای عالی علوم ارسال می شود.

محمد حسن بازیار ایجاد سامانه حمل و نقل سریع السیر را از پروژه های کلان شورای عالی علوم، تححقیقات و فناوری (عتف) دانست و افزود: این پروژه بر اساس آخرین یافته های جهان است که از سوی شورای عالی عتف به دانشگاه علم و صنعت ایران محول شده و در انجام آن مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان همکار معرفی شده است؛ همچنین این پروژه بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی در زمینه قطارهای سریع السیر که سرعت آنها بین 300 تا 400 کیلومتر در ساعت است، تعریف شده است.

نسخه بتای سیستم عامل بومی منتشر شد

به گزارش مهر، نخستین نسخه آزمایشی سیستم عامل بومی "زمین" همزمان با روز آزادی نرم‌افزار و با قابلیت نصب و مدیریت انواع سرویس‌های آماده منتشر شد و تا زمان عرضه نسخه پایدار به صورت دائم بروز رسانی، تکمیل و منتشر خواهد شد.

نسخه نخست سیستم عامل بومی "زمین" با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی، با اعمال تغییراتی مناسب برای استفاده در کاربردهای مختلف و با درنظر گرفتن نیازهای بومی کشورمان در اردیبهشت ماه و هفته ارتباطات امسال وارد فاز اجرای آزمایشی شد تا با نیازهای مراکز مختلف برای انتشار عمومی آماده شود؛ براین اساس پیش بینی می‌شود که نسخه سرور این سیستم عامل با نام تجاری "زمین" تا یک سال آینده به انتشار عمومی برسد و بهره برداری نسخه دسک تاپ این سیستم عامل بومی در کشور تا دو سال آینده محقق شود.

نسخه کنونی به عنوان اولین محصول خط تولید ایجاد شده برای زمین (بستر ساخت توزیع سیستم‌عامل) به جامعه کاربران ارائه شده و علاقه‌مندان و متخصصان می توانند با دریافت نسخه آزمایشی زمین از طریق لینک دانلود (htt://xamin.ir) نسبت به آزمایش آن اقدام کرده و در توسعه نسخه آتی زمین مشارکت کنند.

مشکل اتصال خطوط مشترکان ADSL رفع شد

اتصال تغییر مسیر سیم تلفن مشترکان مخابرات برای دریافت اینترنت ADSL که چندین ماه بود به دلیل اختلاف نظر میان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت متوقف شده بود با میانجی گری شورای رقابت از سر گرفته شد.

هزینه تغییر مسیر زوج سیم تلفن منزل مشترک که به اصطلاح به آن رانژه گفته می شود در چند ماه اخیر موضوع مورد اختلاف میان شرکتهای PAP و شرکتهای مخابراتی بود که این موضوع در نهایت با میانجی گری شورای رقابت رفع و رانژه خطوط متقاضیان ADSL از سر گرفته شد.

ایران به جمع تولیدکنندگان واکسن بیماریهای عفونی راه یافت

به گزارش مهر، واکسن کونژوگه Hib که تنها کشورهای معدودی در دنیا آن را به صورت فرآورده دارویی تزریقی به صورت پودر لیوفیلیزه تولید می کنند و در درمان بیماریهای عفونی خطرناک کودکان موثر است توسط محققان داخلی تولید شد.

این واکسن یک فرآورده های تک - HighTec - به شمار می رود و با بکارگیری تکنیک ها و امکانات پیشرفته و نوین مولکولار بیولوژی، بیوتکنولوژی و داروسازی با خصوصیات قابل مصرف به عنوان واکسن در کودکان، تولید می شود.

دانش فنی تولید این دارو در سطح جهانی در اختیار تعداد محدودی از کشورها قرار دارد و ایران تنها کشور در جهان اسلام است که با همت متخصصان شرکت مصون دارو به طور کاملا بومی و بدون دریافت هیچ کمکی از خارج از کشور با یک برنامه تحقیقاتی گسترده و پیشرفته به دانش فنی تولید این محصول دست یافته است.

فناوری جدیدی برای انتقال دارو با چسبهای پوستی ابداع شد

محقق ایرانی دانشگاه پرودو فناوری جدیدی برای انتقال دارو از طریق چسب های پوستی ارائه کرده است این چسب جدید لایه ای از یک پلیمر لاستیک مانند موسوم به پلی دی متیل سیلوکسان دارد که معمولا در پمپ ها از آن استفاده می شود.

چسب های انتقال گرما در حال حاضر برای آزادسازی کنترل شده داروها استفاده می شود. از این چسب ها برای انتقال داروهایی بهره برداری می شود که مولکول های ریزی دارند و پوست می تواند به سادگی آنها را از طریق منافذ خود جذب کند.اما دانشمندان برای داروهایی با مولکول های بزرگ تر از چسب هایی استفاده می کنند که آرایه ای از سوزن های میکرویی در خود دارند.

رشد 20 برابری صادرات محصولات دانش بنیان

به گزارش مهر، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از حجم 840 میلیون دلاری صادرات کالاها و محصولات تولید داخل در حوزه صنایع فناوری های پیشرفته خبر داد و گفت: تا پایان چشم انداز 20 ساله کشور، 20درصد صادرات ایران را محصولات فناوری تشکیل می دهند.

نسرین سلطانخواه با اشاره به آمارهای موجود از حجم صادرات محصولات فناوری ایران اظهار داشت: تا پایان سال 90 کل حجم صادرات کشور بیش از 40 میلیارد دلار برآورد شده که از این میزان، صادرات فناوری های پیشرفته و کالاها و محصولات دانش بنیان چیزی در حدود 840 میلیون دلار بوده است.این میزان صادرات برابر چیزی در حدود 2.7 درصد از کل صادرات کشور است که رشد 20 برابری صادرات محصولات دانش بنیان را نسبت به 15 سال گذشته و سال 75 نشان می دهد.