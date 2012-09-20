به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با وی ضمن تبریک ایام خجسته میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع) و دهه کرامت ابراز امیدواری کرد در سایه عنایات این بزرگوارن مشکلات پیچیده ایجاد شده کشور حل شود.



وی بر اتحاد روحانیت مجلس تاکید کرد و گفت: باید روحانیون مجلس شورای اسلامی همه باهم متحد و در یک صف باشند که آرزوی دشمنان مبنی بر ایجاد جدایی بین صفوف این قشر محقق نشود.



استاد حوزه علمیه قم، اتحاد در مقطع کنونی به ویژه در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری را لازم و ضروری عنوان کرد و بیان داشت: در انتخابات مجلس افراد متعدد هستند، اما در انتخابات ریاست جمهوری یک نفر است و اگر تجزیه صورت گیرد خطر در آنجا تهدید می کند شما مراقب باشید در انتخابات شکافی بین روحانیون و در حالت کلی تر میان اصولگرایان روی ندهد.



انتظار مردم از روحانیون بیشتر است



وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی مولود حوزه علمیه است تاکید کرد: روحانیان پیشتازان اصلی انقلاب بودند و معمار اصلی آن امام خمینی(ره) مرجع و روحانی بود و اگر قدرت مرجعیت در آن نبود این کار عظیم به درستی پیش نمی‌رفت.



آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه به دلیل نقش مهم روحانیت در انقلاب اسلامی خوبی‌های انقلاب را در درجه اول از روحانیت می‌دانند و بدی‌ها و مشکلات را نیز به همین صورت از روحانیت می بینند بیان داشت: از این رو 2 مسئولیت متوجه روحانیون است یکی اینکه مانند سایر شهروندان مسئولیت داریم و دیگر اساس انقلاب بر روحانیت است و باید بیشتر در قبال مسائل حساس باشیم.



گرانی‌ها به مردم فشار می‌آورد



وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله اقتصاد و گرانی موجود در جامعه اشاره کرد و گفت: مسائل گرانی موجود و مشکلات اقتصادی و معیشتی روز به روز به مردم فشار می آورد و اگر به همین روند پیش رود مردم در فشار شدید قرار می‌گیرند و این موضوع باید به سرعت برطرف شود.



استاد حوزه علمیه قم موضوع گرانی کاغذ برای نشر کتب دینی و افزایش سه برابری قیمت کاغذ در مدت کوتاهی را نمونه‌ای از گرانی‌های موجود ذکر کرد و افزود: در بقیه امور نیز به همین شکل است، اجاره خانه غوغا می‌کند و مسئله ارز نیز اثر واقعی و روانی دارد، بسیاری از گرانی‌ها مربوط به ارز است و جای تردید نیست ولی اثر روانی این است که مواردی که چندان به ارز نیز مرتبط نیست هم با گرانی ارز گرانتر می‌شوند.



رئیس جمهور نباید به تنهایی تصمیم بگیرد



وی تصریح کرد: این امور بسیار مهم است و چیزی نیست که دولت خودش به تنهایی تصمیم بگیرد و من شنیده‌ام در برخی مسائل رئیس جمهور خودش به تنهایی تصمیم می‌گیرد و نباید به این شکل باشد.



آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: تحمل مردم حدی دارد، باید به این مسئله توجه کرد و ما نباید تحمل مردم را نامحدود بگیریم آستانه تحمل مردم را در نظر داشته باشیم البته مردم درک می کنند ما برای حفظ استقلال باید هزینه بدهیم الان کشور ما به عنوان یک کشور با اقتدار در منطقه شناخته می شود اما در عین حال اگر نتوانیم مسائل اقتصادی را حل کنیم کم کم حمایت‌ها ممکن است کاهش یابد و خدای ناکرده مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود.



بانکداری موجود اسلامی نیست



وی در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به روحانیون مجلس گفت: حمایت شما از مسائل فقهی باید بیش از دیگران باشد، الان مسئله خلاف شرع در بانک‌ها وجود دارد و عقود اسلامی در اغلب بانک‌ها رعایت نمی‌شود و به ما گزارش می‌شود که اکثر قراردادها با فاکتورهای صوری شکل می‌گیرد که این کار باعث ربا خواری می‌شود.



این مرجع تقلید یکی از شرایط استجابت دعا را پاکیزه کردن مال و خوراک عنوان کرد و تاکید کرد: باید کسانی باشند که جلوی این مسئله در بانک‌ها را بگیرند که روحانیون مجلس باید به این مسائل ورود کنند.



وی در ادامه بیان داشت: مسئله جریمه تأخیر چیزی جز رباخواری نیست و بر جریمه هم جریمه می‌گیرند و در حال حاضر بانک‌ها در گوشه و کنار با بهترین ساختمان‌ها اقدام به تأسیس شعب متعدد می‌کنند و نشان می‌دهد که عده ای دارند ثروتمند می شوند و عده‌ای بیچاره می‌شوند.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه با تأکید بر اصلاح و اسلامی شدن وضعیت بانک‌ها گفت: در بانک‌ها ربا خواری به نام اسلام صورت می‌گیرد و اخیرا شنیده‌ایم که می‌خواهند نام‌های ائمه را از صندوق‌های قرض الحسنه بردارند این اقدام خوبی است ولی اصل بانکداری اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد چراکه عملا بانکداری موجود اسلامی نیست و روحانیت مجلس باید به این مساله توجه جدی داشته باشد.



مسائل حقوقی مربوط به ازدواج اصلاح شود



وی در بخشی دیگر از سخنان خود مسائلی که از نظر عمومی در مورد ازدواج به نسل جوان فشار می آورد را مطرح کرد و بیان داشت: با رئیس قوه قضائیه در این مورد صحبت کردیم مثل اینکه شجاعت تصمیم گیری را در این مورد به خود نمی دهند چون قوانین اجازه این کار را نمی دهد و این مسائل باید از طریق مجلس حل شود.



آیت الله مکارم شیرازی افزود: یکی از این مسائل موضوع مهریه است که بسیاری از جوانان به خاطر آن به زندان افکنده می‌شوند در حالی که اصل فقهی اعسار است و نه اینکه اول کسی را به زندان بیندازیم تا دلیل بیاورد و حکم اعسار صادر شود.



وی مسئله تقسیط کردن مهریه را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: باید این مشکل خلاف قوانین اسلام به صورت قانونی حل شود و شما فقها و روحانیون مجلس باید این مسئله را به مسئولان بگویید و در مجلس قانون بیاورد و روی آن بحث کند و در نهایت به دست قوه قضاییه بدهید.



استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه همه مردم مسئول امر به معروف و نهی از منکر هستند، افزود: اما روحانیت در این بحث مسئولیت مضاعف و بیشتری دارند و حتماً باید در مقابل منکرات ایستاد اگر تبدیل به عرف شود و بدحجابی در جامعه رواج یابد دیگر نمی شود کاری کرد لذا باید پیش از آن که تبدیل به عرف شود اقدامی در این رابطه صورت گیرد.



وی تصریح کرد: متاسفانه دولت برای مسائل فرهنگی دل نمی سوزاند و شما باید دل بسوزانید از جار و جنجال و هو نترسید که با جنجال و هو کردن می خواهند جلوی امر به معروف را بگیرند.



مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: هیچکس نمی گوید که با برخورد فیزیکی جلوی این مسائل گرفته شود و متاسفانه دولت به این مسائل بی توجه است و این مسئله باید با ارائه بخشنامه از خود کارمندان دولت و بیمارستان ها شروع کند و در ادامه در مدارس و دبیرستان ها این مسئله گفته شود.



نمایندگان مجلس ساده زیست باشند



وی با اشاره به اینکه مجلسی ها باید از خودشان ساده زیستی را شروع کنند اظهار داشت: در قبل زمزمه هایی در رابطه با حقوق نمایندگان بود که اثر خوبی در بین مردم نداشت و خوب شد که جلوی آن گرفته شد و بهتر است در عمل ساده زیستی را روحانیت مجلس نشان دهند.



آیت الله مکارم شیرازی در پایان سخنان خود یکی از طرق مبارزه با گرانی را ساده زیستی عنوان کرد و افزود: اگر ساده زندگی کنیم جلوی 50 درصد گرانی‌ها گرفته می‌شود اما تجمل گرایی گرانی‌ها را به دنبال دارد.